魚塭死魚流向枋寮海邊 屏環保局將依法開罰中廣新聞網 (2017-04-09 19:10)
屏東縣枋寮海灘出現大批死魚，屏東縣政府環保局接獲通報後立即啟動聯合稽查機制，查出死魚來自〔隆安村〕一個私人魚塭，將依違反水污染防治法開罰。
屏東枋寮海灘的死魚綿延約三公里，附近溝渠也出現魚屍，屏東縣政府表示，環保局接獲通報後，立即會同農業局與海巡署人員前往了解，目前查出死魚從〔隆安村〕一個私人魚塭流出，污染行為已經違反水污染防治法第30條規定，可處新台幣三萬至三百萬元罰鍰。由於南部高溫炎熱，屏東縣政府表示，為了防範死魚腐臭影響海域，已商請水利署第七河川局以及海巡弟兄，協助清理魚屍，同時也將向污染的魚塭業者求償。（照片：屏東縣政府提供）
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