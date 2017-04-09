記者葉志成／桃園報導

桃園市政府客家事務局9日舉辦「2017客家流行音樂節」壓軸賽事─客家歌曲合唱大賽，這次比賽劃分為「美聲組」與「歡唱組」，來自桃園、台北、新北、新竹、台中等24個團隊、約700名參賽者聚集在桃園市客家文化館，活動現場悠揚歌聲四起，吸引許多民眾及遊客到場共賞優美客家音樂。

客家事務局局長蔣絜安表示，今年首度將合唱大賽劃分為「美聲組」與「歡唱組」，希望透過專業與業餘組的區分，提供合唱隊伍以歌會友、相互切磋的平台。本次活動合唱團反應熱烈、報名團數超過名額上限，顯示今年區分專業與業餘團隊的措施，有效達到鼓勵社區與歌謠班隊踴躍投入客家歌唱的行列。

梅荷夫人合唱團，歡唱組第2名。

所有參賽隊伍除了精心打扮，也發揮所長自行改編歌曲，不少團隊藉由練唱客家歌曲，達到學習客語的目的，無形中也對客家文化有更深的了解，歡唱組第一名「桃園市八德區客家協會」演唱歌曲，是由梁煥波老師作詞作曲，今天首度發表獻唱給這次合唱比賽，即把冠軍榮耀留在桃園市。第二名「梅荷夫人合唱團」由喜愛歌唱的台中市後備憲兵眷屬組成，雖然部分成員非客家人，不會講客家話卻勇於挑戰學習，透過音樂認識客家。

參賽隊伍「一心客家歌謠班」演唱「童年」，全組人員打著赤腳戴著小學生的帽子，拿著竹蜻蜓、扯鈴、跳繩、紙飛機，充分顯現出歡樂的童年，大幅提升活動的可看性。美聲組第一名「荷聲合唱團」成團30多年，大多是上班族，一部分客家人，平常即以美聲唱法為主，老師融合其他曲風，讓演唱客家歌曲更多元。美聲組以專業合唱團為主，猶如天籟之音，讓滿場觀眾如癡如醉。

新北市客家藝文協會歌唱班，歡唱組第3名。

「2017客家流行音樂節」系列賽事皆已落幕，4月30日下午2點將在平鎮新勢公園舉辦「草地音樂會暨頒獎典禮」，歡迎民眾前來分享各賽事優勝者的喜悅，還有客家金曲王子羅文裕、甜美性感女聲Kimberly與超人氣偶像畢書盡也將與大家共度悠閒午後時光。

各賽事得獎名單及「草地音樂會暨頒獎典禮」詳情請上活動網站（http://www.hakka-music.989.com.tw/）或Facebook粉絲專頁(https://www.facebook.com/hakkamusicsince2015/)查詢。