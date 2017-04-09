記者吳順永／台南報導

中華民國醫用雷射光電學會理事長王正坤醫師4月6日到8日，遠赴法國南方的摩納哥參加2017年世界美容醫學大會AMWC，來自全世界約6000位醫師齊聚一堂，進行為期3天的美容醫學學術研討會，在3天內，舉辦幾百場不同主題的演講，來滿足6000位醫師的需求。

醫學美容的流行趨勢一直蓬勃發展，20多年前，流行傳統雷射、果酸換膚與膠原蛋白注射除皺等。10多年前，流行肉毒桿菌毒素除皺注射、玻尿酸注射填充除皺、脈衝光、淨膚雷射、飛梭雷射與電波拉皮等。最近幾年，流行音波拉皮、埋線拉皮、注射藥物減脂、冷凍減脂、超音波減脂與皮秒雷射等等。

王正坤醫師(中)，利用美容醫學世界大會的機會，巡視歐美韓國的合作廠商。

每年王正坤醫師都會到歐洲觀察歐美醫學美容流行趨勢，與歐美同步提供最新的治療方式，提高台灣醫療品質，也長期在台灣宣導預防醫學美容副作用，保障病人安全。

今年的世界大會，歐美醫師大量宣導皮膚分層治療，整體規劃不同層次的全人醫療。病人想要恢復年輕外貌時，不是只使用單一儀器，或只使用單一藥物治療，必須依照人體結構，依序往下治療老化的皮膚、脂肪、肌肉與固定韌帶等。

王正坤醫師表示，皮膚由外而內分層，可以分成最表淺的表皮層，往下依序是真皮層、脂肪層、筋膜層、肌肉層、骨膜與骨頭。這些不同的層次，必須使用不同的儀器與治療方法。

王正坤醫師旗下的藝群醫學美容集團，包含藝群皮膚科診所、藝群台北診所、Dr.藝群保養品，連續十年來，集團每週舉辦醫師讀書會議，早就把全世界幾百種治療方法的書籍與學術論文，反覆研讀了數十次以上，因此藝群集團的醫師留任率偏高，一群醫師一起學習醫學新知。

藝群醫學美容集團王正坤醫師也是歐美雷射廠商的大買主，20年來，藝群集團已經向歐美韓國等廠商購買數億元的雷射、儀器與藥物等，因此利用美容醫學世界大會的機會，巡視歐美韓國的合作廠商，也是王正坤醫師的重要工作。

王正坤醫師表示本次世界大會，更深入探討更微小的部位，例如女性屁股與大腿部的脂肪團，產生橘皮組織(Cellulite)，這些脂肪位在皮膚與脂肪層中間，充滿纖維組織與小脂肪，這種凹凸不平的脂肪團，無法使用傳統的抽脂手術來去除。因此女生屁股與大腿部的脂肪橘皮組織，就可以使用消脂針，注射藥物來增加皮下脂肪代謝。或利用電波溶脂、冷凍溶脂等儀器來消除腿部橘皮組織。

會議當中，甚至提到大家都忽略的手部皮膚老化議題，老化的手部皮膚可以經由注射藥物的方式，刺激膠原蛋白增生來填充凹陷。台灣的醫學美容必須與世界接軌，才能與世界競爭，定期出國觀察歐美的美容醫學進化情形，是台灣美容醫學國際化的必要活動。