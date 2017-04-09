▲婆媳生活在一起半世紀，市長謝淑亞頒獎給久安里的資深媳婦曾石來好婆媳兩 人。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.04.09）

「我的心她知道，她的心我也知道」，從印尼嫁到台灣的黃宥慧，歷經過文化的差異，因為婆婆的疼惜與體諒，現在放心在台灣生根，成為道地的台灣媳婦；資深媳婦曾石來好和婆婆相處近半世紀，兩人感情好到比母女還親，這是久安里模範婆媳讓人羨慕的幸福滋味。斗六公所為了傳送這些屬於斗六的幸福婆媳故事，特別舉辦模範婆媳表揚大會，表揚家中最辛苦的女性，生活中婆媳間親密的互動，成就了幸福斗六的溫馨與快樂。

表揚大會中，來自各里的模範婆媳，在家人的陪伴下，皆盛裝出席活動，包括立法委員張麗善、縣議員林岳璋、林聖爵、賴淑娞，斗六市代會副主席李政達、市民代表胡克勤、賴瑪玲、曾博鴻、孫美玲、黃尤美等民意代表，也都到場祝賀關心，並感謝所有的模範婆媳，帶給斗六這麼美好的幸福滋味。

市長謝淑亞指出，作為一家人，無論來自哪個國家，哪個縣市，只要來到同一個家庭，就是要將心比心的相處，因為有緣才能相聚成為婆媳，在斗六市各里的模範婆媳身上，都能看到這些的特質，都有婆婆將媳婦當成女兒、女兒將婆婆當成媽媽，這樣的幸福連結，為我們譜出了斗六的幸福樂章。

▲模範婆媳表揚大會中三平里媳婦黃宥慧與高齡90歲的婆婆彼此作伴，獲得市長 謝淑亞表揚。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.04.09）

從印尼嫁到台灣的三平里媳婦黃宥慧，與高齡九十歲的婆婆彼此作伴，因為先生在大陸工作，黃宥慧便扛起照顧孩子與婆婆的責任，雖然文化的差異讓她經歷了一段適應期，但婆婆的疼惜、給予很大的空間，讓她能夠有機會修習小學及國中課程，因為鄉下是以講台語為主，語言上若有不懂，就跟婆婆請教，然後用心記起來，經過二十幾年，黃宥慧國台語使用流利，和婆婆及孩子們的互動也更無障礙。

久安里的資深媳婦曾石來好說，婆媳兩人若有意見不合時，就盡量讓婆婆去發表，或者暫時當作沒有聽到，讓爭執沒有機會產生，因為兩個人不只在家裡生活在一起，之前還會相伴到田裡去工作，雖然現在婆婆行動比較不方便，沒辦法再到田裡，但家裡常有左鄰右舍來泡茶聊天，婆媳每天都在開懷的交談聲中度過，這樣幸福的歲月，讓人不覺漫長。

謝淑亞說，婆媳生活在一起，就好比在原生家庭一樣，婆婆就是自己的媽媽，媳婦就是自己的女兒，不對彼此好，還能對誰好呢？當然，在斗六市裡，還有許多像現場這樣美滿的家庭，她們的故事，值得我們去發掘，更能讓我們一起學習，如何成為互相扶持、沒有隔閡的一家人。