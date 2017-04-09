烏日九德區段徵收 中市府辦說明會廣納民眾建言NOWnews今日新聞 (2017-04-09 18:39)
今日說明會在烏日區僑仁國小舉辦，地政局長張治祥，以及市議員吳瓊華、何文海、烏日區長林峰輝、九德里長林國佑等人親臨現場，立法委員黃國書、議長林士昌及議員陳世凱等服務處代表也派員參加，表達對地主權益及地方建設的關心。
張治祥表示，為保障所有權人權益，召開說明會進行意願調查，尚屬區段徵收準備作業階段。本案因都市計畫規定區段徵收開發期限將屆滿，如未於107年5月前執行開發作業，土地使用分區將回復為原91年烏日都市計畫三通發布實施前的原使用類別，回歸為農業區。因此市府積極爭取土地所有權人同意進行區段徵收作業，以促進都市發展。
會中多位土地所有權人提出抵價地比例維持50％、改採市地重劃方式開發、住一恢復為住三等需求，希望市府保障土地所有權人權益。
▲地主希望市府保障土地所有權人權益。（圖／記者柳榮俊攝2017.4.9）
對此，張治祥說明，本案區段徵收抵價地發還比例將維持50%，與第13期市地重劃區領回土地面積比例相同，民眾權益不因辦理區段徵收而損失。若改採市地重劃方式，原土地坐落於公共設施用地時，重劃後分配土地位置將無法自行選擇。相較之下，區段徵收配回抵價地由地主自行抽籤選配，選擇較為自由，更符合民眾需求。
都發局也補充表示，本區段徵收開發區住一建蔽率60%與容積率165%(可申請容積移轉及容積獎勵)皆較第13期市地重劃區為高，且使用項目容許小型商店、工廠及餐飲店等非住宅使用，限制較為寬鬆，對本區地主較為優惠。
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