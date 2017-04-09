▲東協廣場舉辦第2屆東協好聲音才藝競賽，特別結合泰緬潑水節與浴佛節元素。（圖／記者柳榮俊攝2017.4.9）

台中市政府今(9)日在東協廣場舉辦第2屆東協好聲音才藝競賽，許多移工及新住民穿著東南亞特色服飾，展現多國語言歌聲及精彩舞蹈；現場更舉辦義診，關心新住民與移工健康。市長林佳龍前往共襄盛舉，盼東協廣場每週舉辦特色活動，配合綠川整治年底完工，吸引國際觀光人潮，打造台中多元文化友善城市。

第2屆東協好聲音才藝競賽今日在東協廣場盛大舉辦，除有精彩絕倫的才藝競賽表演外，勞工局特別結合泰緬潑水節與浴佛節元素，由林佳龍及現場來賓一同向東協廣場灑水、為莊嚴佛像沐浴淨身，象徵洗去過去的不順，嶄新出發。

中區區長黃至民、外交部中部辦公室大使宋子正、外教部中部辦公室副組長楊爵鴻、台灣泰僑協會榮譽理事長張仁生、駐台北越南經濟文化辦事處代表、越僑協會代表等人也到場欣賞表演。

▲東協廣場盡情地在舞台上展現歌唱才華與特色舞蹈。（圖／記者柳榮俊攝2017.4.9）

林佳龍表示，東協廣場人氣近年來越來越旺，幾乎每週都有精彩活動，今日才藝競賽，讓新住民與國際移工們，盡情地在舞台上展現歌唱才華與特色舞蹈，甚至吸引桃園、台南的新住民朋友們也一同來共襄盛舉。

為照顧台中的東南亞移工與新住民朋友，今年市府已在東協廣場3樓設置「國際移工生活照顧服務中心」、「東協廣場溝通互動平台」、「東協四國駐台辦事處巡迴服務中心」等單位，為移工朋友提供貼心服務，解決移工與新住民在台灣生活碰到的諸多難題，逐步打造台中多元文化友善城市。

此外，東協廣場外牆已翻新，結合廣場內許多東南亞特色商店，加上鄰近的綠川整治工程年底將完成，東協廣場將創造更大的腹地，更多元的休閒去處，不僅吸引新住民與移工到此活動，未來也期盼成為國際觀光客的熱門景點。

勞工局表示，市府相當重視移工朋友的權益，今年的東協好聲音活動除持續舉辦才藝競賽外，更邀請慈濟中區人醫會專業醫護人員，為移工及新住民朋友提供免費義診服務，關注移工朋友身體健康。

對此，越南籍移工朋友楊光軍表示，每年都相當期待參與活動，除了一解思鄉之愁，更可結交到許多好朋友，在台灣開心的工作、生活。此外，也感謝市府今年特別舉辦免費義診活動，掌握自己的身體健康。