【台灣醒報記者鄭羿菲台北報導】針對前衛福部長林奏延建議6歲以下的孩子讓政府扶養，以提振台灣低迷的生育率，「政策可行性非常大！」前行政院政務委員、台大社工所教授馮燕9日受訪時贊同地說，當初任政委時，曾與國發會算過，「若政府扶養5歲以下的兒童，一年預算約100～200億元，財源並不是問題。」立法院衛環委員會委員陳宜民認為，「支持政府扶養6歲以下孩童政策，也可同時放寬代理孕母、寄養家庭優先收養等方式。」

以助養鼓勵生育

台灣正式邁入「人口衰退」國家適逢在1984年總生育率跌破2.1人的關卡，2003年退減至1.23人，成為「超低生育率」國家之一，2010年生育率更是跌到歷史新低0.89人，近2年則辛苦回攀到1.17人（上述根據內政部戶政司資料）。為小兒科執業43年的林奏延8日獲得瑞信醫療基金會頒發「終身貢獻獎」時表示，他心心念念的仍是國家人口政策。

林奏延建議，若台灣出生率持續位列全球倒數第三，將來恐怕連「長照照護員」都找不到人才，年輕人不敢生孩子，經濟是主因之一，「政府應及早推動『6歲以下兒童由國家養的人口紅利政策』，且須由內政、教育、衛福等部會跨部會合作，推動社會住宅、疫苗券、奶粉券等獎勵生育的福利。」他強調，日前和副總統陳建仁見面時曾向他報告，也獲得陳建仁的高度重視。

政府助養沒問題

不過政府在長照、前瞻基礎建設計畫準備投入不少經費，是否還有能力協助家庭撫育6歲以下的孩童？馬政府時期的行政院政務委員馮燕9日受訪時表示，政府的經費用處，盲目購買軍事武器、沒有嚴謹評估新興產業的效益，就將經費投入是一種花法，而重視少子化鼓勵社會福利也是一種花法，「完全在政府排定政策的優先順序，若重視孩童生育率，林前部長的建議政策是可行的。」

馮燕說，「過去擔任政委期間，曾與國發會討論過政府協助家庭扶養5歲以下孩童的所需經費，包括補助教育費、學費、疫苗等，一年約需100～200億元，這是政府負擔得起的。」她舉例說，現在政府都會主動通知爸媽為孩子打預防針，社會上對育兒觀念的建設十分完全，但對年輕父母來說費用就是大問題，相信只要政府出錢，生育率就會獲得改善。

調整稅制倡福利

至於台灣的育兒政策是否有值得參考的國家？馮燕二話不說地指出，日本是台灣長期參考的對象，因為台日的人口組合十分相近，而日本在過去20年間推出三大領域的獎勵政策：1、協助父母養育小孩，將營業稅從5％調升至8％，持續給予更多家庭育兒福利。2、建設較好的公共托育設備與社區托兒品質。3、給予企業額外的稅制獎勵，要求具一定規模的企業須設置員工托育空間、彈性上班、給育兒假或親子日等友善職場制度。

「支持政府以補助的方式來刺激家庭生育率。」國民黨立委陳宜民受訪時說，台南市、台中市等地方政府已有育兒補助的政策，若由中央政府加碼，也是很好的刺激生育率方式，但需要做仔細的評估。他進一步建議，台灣在代理孕母及寄養家庭優先收養等政策都較保守，若能同時檢討、增訂，讓無法生育的家庭有合法管道生育，及讓出養國外的孩子留在台灣，對少子化問題必有幫助。