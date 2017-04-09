雲林家扶義賣千盆蝴蝶蘭 待民眾認購助學NOWnews今日新聞 (2017-04-09 18:07)
一踏進雲林家扶的辦公室，宛如走入了蝴蝶蘭的花房，萬紫千紅美不勝收，台南將軍區蘭花育種吳福順與郭姮娥伉儷的捐贈一千多盆，有嫣紅、粉紫、雪白、鵝黃，形狀有如鞭炮一大串、也有如豆般的袖珍，全部待民眾來認購挑選帶回家，所得將做為雲林家扶學子的助學金。
雲林家扶督導林珊宇說，希望這批蝴蝶蘭能對協助經濟弱勢學子，家扶社工老師特於8日從台南將軍區蘭花育種場載回來雲林；而看到這花團錦簇的蝴蝶蘭，讓雲林家扶工作員更是精神振奮，迫不及待將這千盆的蝴蝶蘭整理後，以每盆50元喜歡就帶回家歡迎民眾來認購，所得將幫助家扶學子唸書。
林珊宇表示，美麗的蝴蝶蘭希望讓有愛心的民眾帶回家。有民眾喜愛袖珍型的蘭花，一位黃姓民眾特地挑選嬌小的蝴蝶蘭，教導家扶社工們舊瓶新裝，可用舊的陶瓷杯子裝上蘭花，如此置放於書桌、小茶几都是非常雅緻。
一位民眾看到家扶怎有這麼多的蘭花，而且珍品不少，挑了自己喜愛的一整串雪白蝴蝶蘭，放入千元在捐款箱中；這位阿伯僅僅道說：喜歡就好又可做公益幫助家扶的孩子，提起蘭花瀟灑邁出家扶中心。
雲林家扶中心社工伙伴整理蝴蝶蘭中，特別感謝台南將軍區蘭花育種吳福順與郭姮娥伉儷的捐贈，也讓家扶社工老師學會照顧蘭花的方法，適度的水分與養分，可讓花蕊綻放持久。就像為了扶助大專與高中職孩子助學金，每學期都必須籌募約五佰萬元，給學童適度的支持與鼓勵順利上學，更期盼這千盆蝴蝶蘭的認捐能為下一學期募集助學金，帶給家扶孩子希望與亮光。
「愛心助學∼好花需要有人賞」，雲林家扶即日起千盆蝴蝶蘭花認捐助學，歡迎民眾來虎尾鎮公安路201號雲林家扶的大花房，欣賞挑選成為家扶蝴蝶蘭的新主人，或電05∼6323200洽詢。
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