▲細心照顧蝴蝶蘭就像為扶助大專與高中職孩子準備助學金，每學期必須募得約 五佰萬元。（圖／記者蘇榮泉攝，2017.04.09）

一踏進雲林家扶的辦公室，宛如走入了蝴蝶蘭的花房，萬紫千紅美不勝收，台南將軍區蘭花育種吳福順與郭姮娥伉儷的捐贈一千多盆，有嫣紅、粉紫、雪白、鵝黃，形狀有如鞭炮一大串、也有如豆般的袖珍，全部待民眾來認購挑選帶回家，所得將做為雲林家扶學子的助學金。

雲林家扶督導林珊宇說，希望這批蝴蝶蘭能對協助經濟弱勢學子，家扶社工老師特於8日從台南將軍區蘭花育種場載回來雲林；而看到這花團錦簇的蝴蝶蘭，讓雲林家扶工作員更是精神振奮，迫不及待將這千盆的蝴蝶蘭整理後，以每盆50元喜歡就帶回家歡迎民眾來認購，所得將幫助家扶學子唸書。

▲雲林家扶社工員特別感謝台南將軍區蘭花育種的吳福順與郭姮娥伉儷的熱情捐 贈。（圖／記者蘇榮泉攝，2017.04.09）

林珊宇表示，美麗的蝴蝶蘭希望讓有愛心的民眾帶回家。有民眾喜愛袖珍型的蘭花，一位黃姓民眾特地挑選嬌小的蝴蝶蘭，教導家扶社工們舊瓶新裝，可用舊的陶瓷杯子裝上蘭花，如此置放於書桌、小茶几都是非常雅緻。

一位民眾看到家扶怎有這麼多的蘭花，而且珍品不少，挑了自己喜愛的一整串雪白蝴蝶蘭，放入千元在捐款箱中；這位阿伯僅僅道說：喜歡就好又可做公益幫助家扶的孩子，提起蘭花瀟灑邁出家扶中心。

▲社工員看到綻放的蝴蝶蘭就像看見孩子的希望一樣，期待民眾能熱情至雲林家 扶認購蘭花。（圖／記者蘇榮泉攝，2017.04.09）

雲林家扶中心社工伙伴整理蝴蝶蘭中，特別感謝台南將軍區蘭花育種吳福順與郭姮娥伉儷的捐贈，也讓家扶社工老師學會照顧蘭花的方法，適度的水分與養分，可讓花蕊綻放持久。就像為了扶助大專與高中職孩子助學金，每學期都必須籌募約五佰萬元，給學童適度的支持與鼓勵順利上學，更期盼這千盆蝴蝶蘭的認捐能為下一學期募集助學金，帶給家扶孩子希望與亮光。

「愛心助學∼好花需要有人賞」，雲林家扶即日起千盆蝴蝶蘭花認捐助學，歡迎民眾來虎尾鎮公安路201號雲林家扶的大花房，欣賞挑選成為家扶蝴蝶蘭的新主人，或電05∼6323200洽詢。