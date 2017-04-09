半年鑑定5萬部A片 陸民警視力下滑中央社 (2017-04-09 16:19)
（中央社記者陳家倫上海9日電）大陸有一批警察的工作是鑑定A片，被稱為「鑑黃師」。別以為專門「看片」的工作很輕鬆，要擔任這項工作必須符合45歲以上、已婚、心理素質極佳等要求，有人長期下來視力下滑。
揚子晚報網今天報導，鑑黃師工作門檻很高，必須已婚、年滿45歲以上、心理素質極佳、能熟悉掌握法律及相關知識的大陸一線民警。目前，江蘇省如皋市公安局僅有3名民警經嚴格培訓後持有鑑黃工作證。
2007年，當時46歲的顧維宏為了案件審理需要，被調到這個職位，一做就是10年。顧維宏說，做這工作要熟記關於淫穢及色情出版物的各項法律規定，只要符合其中一條，就算是淫穢物品。
顧維宏表示，長時間看影片對眼睛的傷害很大，自己的視力已明顯下滑。此外，因為辦案時間有嚴格規定，一接到鑑定委託就得立刻「投入工作」。曾半年內和其他6名同事分工看完5萬部A片，熬夜是常有的事情。
顧維宏說，近年來，傳播淫穢物品手段也越來越隱蔽，很多淫穢影片夾雜在電視或電影的故事情節中，增加了鑑定的難度與工作量。他們需要對平均時長超過50分鐘的影片從頭看到尾、不能快轉，工作量之大可想而知。
談到這份工作，顧維宏直言，最初難免有些難為情，不好意思對朋友說自己負責的業務。他說，當面對工作時，腦子裡想的只有淫穢色情的標準。而隨著傳播載具的進步，他也要學習克服各種「技術難題」。1060409
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