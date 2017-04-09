陸保監會主席項俊波 涉嫌違紀被查中央社 (2017-04-09 16:30)
中共中紀委9日公布中共中國保險監督管理委員會黨委書記、主席項俊波（圖）因涉嫌違紀遭組織審查。（資料照片，中新社提供）中央社 106年4月9日
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