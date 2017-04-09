晾衣久不收 小鳥褲內築巢中廣新聞網 (2017-04-09 13:10)
湖北武漢一名大學生王洋洗好的衣服，在戶外晾太久，引來小鳥築巢。
王洋是「武漢科技大學汽車學院」的學生。前兩天去宿舍陽台收衣服，發現褲子裡多了一個鳥窩。
王洋才想起來，褲子已經在外面掛了兩星期了。小鳥經過多天觀察，認定褲子跟樹木或屋簷一樣是固定物，於是在裡面做窩安家。
王洋說，多數男生都不會天天洗衣服，收衣服。他們多半是一、兩個星期洗一次，收一次。
同學聽說這起事件以後則希望，王洋把褲子放回去，讓小鳥一家繼續鳩佔雀巢，別讓他們流離失所。
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Canon LP-E8 電池．canon 5d3．Canon PIXMA MG3570．canon 550D KIT．CANON 70D 18-55mm．Canon 60D 機身．Kamera 水晶 Canon．原廠 Canon NB-9L．Canon EF F2.8L．CANON F2.8．Canon EF 18-55．Canon g7x．Canon EOS M 55mm．6D CANON．600d canon．canon 28mm 1.8．canon sx40 相機．CANON 4L 原廠．canon 210is．Canon 原廠鏡頭．CANON 閃燈 觸發器．Canon 550D．Canon 6D 電池手把．72MM CANON．CANON 快門線．Canon EF 24-70mm F2.8L．canon ixus 90．canon 類單眼．canon 1100d kit．17-55mm canon
- 【BENETTON 班尼頓】專業兒童眼鏡 造型圓框設計系列(藍黃/
- HAPPYHOME 欣凱2.3尺小茶几786-3可選色
- 品家居 菲絲4.7尺石面餐桌椅組合(一桌四椅)-140x80x74cm-免
- 凱堡 布萊爾高背波麗紋皮椅/辦公椅
- 【美國 Coleman】 迷你桌上型 瓦斯暖爐(原廠公司貨).戶外行
- MINNETONKA - MOOSEHIDE經典糜鹿皮莫卡辛 - 巧克力色
- HTC 10 (4G/64G) 5.2吋雙光學防手震智慧機
- Just Beetle動物樂園系列之長頸鹿紋24吋+20吋輕硬殼旅行箱/
- ZODENCE 義大利植鞣革系列多卡層手拎夾 橘紅
- OMC - 韓國專櫃立體編織真皮單拉鍊長夾-甜美桃
俄國防部：美軍向敘發射的導彈有36枚不知所蹤【北京新浪網】
川習會金孫唱茉莉花 陸網民：孫女外交【中央社】
談川習會 柯:台灣就算是棋子還要看份量多少【中廣新聞網】
八年首虧 國泰航空欲打「翻身仗」： 開源、節流雙管齊下【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》