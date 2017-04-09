湖北武漢一名大學生王洋洗好的衣服，在戶外晾太久，引來小鳥築巢。



王洋是「武漢科技大學汽車學院」的學生。前兩天去宿舍陽台收衣服，發現褲子裡多了一個鳥窩。



王洋才想起來，褲子已經在外面掛了兩星期了。小鳥經過多天觀察，認定褲子跟樹木或屋簷一樣是固定物，於是在裡面做窩安家。



王洋說，多數男生都不會天天洗衣服，收衣服。他們多半是一、兩個星期洗一次，收一次。



同學聽說這起事件以後則希望，王洋把褲子放回去，讓小鳥一家繼續鳩佔雀巢，別讓他們流離失所。



