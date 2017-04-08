台東縣府首度辦理戶外星空電影院親子野餐趣活動



(中央社訊息服務20170408 18:11:03)臺東縣政府為慶祝4月「兒童節」，特別運用公益彩券盈餘經費，首度規劃於今（8）日在臺東美術館戶外草地辦理「星空電影院親子野餐趣活動」，吸引不少親子及闔家參與，使父母及兒少在過程中能夠體驗互助合作的快感，另可徜徉於草地上享受一同野餐的樂趣，並在星空下欣賞溫馨感人的「恐龍當家」動畫電影，輕鬆愉快的渡過這周末假期，縣長黃健庭及議長饒慶鈴也與鄉親們坐在草地上同歡。



活動於下午4時起展開，不過，參與人員都扶老攜幼提前來到美術館旁的草地上鋪著野餐墊，也準備不少食物及飲料，相當的悠閒輕鬆，縣長黃健庭、議長饒慶鈴、台東高商校長劉玲慧、縣府文化處長鍾青柏及社會處長曹劍秋等貴賓也一同與鄉親們享受親子愉快的週末下午，活動中並精心設計一系列邀請包括台東高商原舞社、臺東縣LIKILIGI LIKI 打擊樂隊(利吉國小)的歌舞表演、親子闖關遊戲及鹿野鄉永安社區等特色DIY的活動，全程活動鼓勵親子共同完成，以促進彼此互動，並培養家庭問題解決能力。



黃縣長表示，非常高興且歡迎有那麼多的鄉親來參與，此次活動係縣府首度嘗試辦理，並在兒童節連假過後的假日舉行，也別有意義，希望能促進家庭之親子互動，鼓勵父母利用工作之餘多加陪伴孩子，同時可暫時拋開3C產品的控制，走出戶外親近大自然，享受健康生活，同時也宣導兒童權利公約之意涵，希望大家有個愉快的週末下午時光。



6點過後也特別安排戶外電影欣賞，播放「恐龍當家」，這部片帶領了親子深入恐龍世界，透過瘦弱膽小的小雷龍-阿羅（Arlo）與小野人小巴(Spot)攜手冒險犯難的刺激旅途，讓在場的大小朋友們了解要學會勇敢面對內心的恐懼，才能看見更遠的風景，並發掘出自己的潛力，且要保持善良的本性。



訊息來源：台東縣政府



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