辦出很不一樣的大學 楊朝祥校長：佛光大學最美的風景是人



(中央社訊息服務20170408 17:35:47)佛光大學楊朝祥校長說，許多人都說佛光大學校園很美，到底美在哪裡？他只用12個字形容：「校在山中、樓在林中、人在畫中。」不過，佛光大學最美的風景還是人。



106學年度新生入學甄試第二天，楊朝祥校長、劉三錡副校長和藍順德副校長，走遍全校每一個甄試的系組，他們向學生與家長分享佛光之美，以及說明治校特色。



楊校長說，在少子化的時代，佛光招生逆勢成長，註冊率節節高升，去年超過九成三，這是佛光大學普遍獲得學生和家長肯定的明證。



楊朝祥校長表示，佛光大學強調書院精神和品德教育，除專業課程可以跨領域學習成為「跨域達人」或是「乘法人」，最重要的是師生互動密切，學術老師成為典範「經師」之外，連行政人員也是關心學生的「人師」。



楊校長說，佛光大學是最適合學習做人與做事的地方，他特別舉出兩例，一是佛大學生徐張泰前往西來大學完成二加二學成回國，獲得兩張畢業證書，為感念佛光二加二計畫給予優惠的學費，畢業生主動回饋母校，表達願意在未來服役前幾個月期間經常回母校義務協助招生宣導。另外，一位廣東肇慶的家長，特別來信感謝因孩子到佛光讀書，才一年時間，明顯改變孩子重視尊師重道的精神和關懷孝順父母的氣質。



楊校長也說，佛光學生可以自主學習，所以能夠承擔許多重責大任，包括畢業典禮，就全部交給學生會主辦，校方和老師只提供後勤支援，他說，讓孩子的創意獲得激發，畢業典禮就能展現非典型的制式儀典，可讓畢業生終身難忘。



佛光大學吸引許多宜蘭在地的考生，楊校長表示，目標是提高到百分之二十的宜蘭學生，但是佛光大學的招生來源，不斷擴展到更遠的中南部。一名考生陳大偉由父親陳得陪同，從南台灣的屏東恆春來佛光應考，陳大偉說，恆春高中歷史科老師陳士源推薦他一定要來讀佛光歷史系，因為佛光歷史系有超越刻板印象的創意學程和特色，所以空間的距離並不是問題。



連續兩天的招生面試，佛光大學全體教職員和服務學生投入試務和服務工作，楊朝祥校長和兩位副校長劉三錡和藍順德，也都利用巡視考場和家長學生交流之際，感謝所有師生的投入和付出，大家期望更多的準新鮮人很快投入佛光大學的溫馨大家庭。



訊息來源：佛光大學



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