交通部觀光局組團赴大阪宣傳「Meet Colors!台灣」



(中央社訊息服務20170408 17:32:20)交通部觀光局邀集觀光產業共同組團赴西日本宣傳臺灣觀光,4月8日至9日在大阪三井購物商場「LaLaport EXPO CITY光之廣場」以「Meet Colors！台灣」概念設置22個攤位，介紹旅遊景點及舉辦體驗活動，吸引眾多人潮。台北駐大阪經濟文化辦事處陳訓養處長也於4月8日下午到場為臺灣觀光代表團加油打氣。



活動現場提供臺灣剪紙、捏麵、織布等體驗活動，辦理「好想去臺灣喔∼」問券抽獎活動，會場則以大型臺灣插畫地圖進行布置，邀請民眾分享自己最喜歡的旅遊景點，同時在主舞台電視牆播映「Meet Colors!台灣」宣傳影片，同步發送「Meet Colors!台灣」手冊，向民眾推薦深度優質的臺灣旅遊目的地。



此次代表團計有旅行社8家、觀光飯店及主題樂園業者18家及臺灣傳統民藝老師5名等計55名。代表團訂4月7日假名古屋、4月10日於大阪及4月11日轉赴福岡辦理3場B2B旅行社業者商談會及說明會，讓臺日雙方觀光業者進行面對面交流及交換意見。



105年日本訪臺旅客創下歷史紀錄189萬人次，較前一年度成長17%；觀光局106年起開始於日本市場強力推動「Meet Colors!台灣」宣傳主軸，以繽紛臺灣意象在日本各地宣傳推廣臺灣魅力。



訊息來源：駐大阪辦事處



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