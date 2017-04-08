主動出擊 沒有假期 環保局再查獲武洛溪上游牧場違規中央社 (2017-04-08 17:28)
主動出擊 沒有假期 環保局再查獲武洛溪上游牧場違規
(中央社訊息服務20170408 17:28:26)環保局今(4/8)會同農業處人員於武洛溪上游執行畜牧業查核作業，計查獲3家豬場排水有違反水污染防治法規定，環保局採證後依法開罰並限期改善。
武洛溪為高屏溪主要支線，亦為本縣重要水域，環保局不定期派員執行有稽查任務，為避免業者利用假日偷排廢水，環保局特於周末假期加強取締，在昨日稽查9家畜牧場中，計有1家豬場有排放原廢水情形，依法裁處11萬元罰鍰，另有2家放流水水質不佳之豬場，已採集放流口水樣送驗，俟檢驗完成將依法裁處最高60萬元罰鍰，其中並有1家豬場飼養約4000頭豬，超出水污染排放許可證核准規模，環保局亦將依水污染防治法規定予以裁處。
另對於轄內沉積圳溝的畜牧廢渣，環保局今晨會同屏東市大湖里呂里長等人會勘，雖灌排溝渠權責機關為農田水利會，但經連日稽查取締牧場行動，環保局認定污染行為人應負起清除圳溝廢棄物責任，今日已限期要求污染行為人僱用機具進行清除，至於萬丹鄉社皮排水渠道部分，亦將委請當地村長協助統籌僱工清除。
環保局再次嚴重呼籲，環保污染查緝沒有假期，呼籲業者勿心存僥倖，對於惡意違規排水之業者，環保局絕對祭以重罰，希望業者加強改善廢水處理設備，妥善處理廢水，共同維護河川水質。
訊息來源：屏東縣政府
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