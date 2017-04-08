萬能設計成果展 豐富多彩中央社 (2017-04-08 17:26)
萬能設計成果展 豐富多彩
(中央社訊息服務20170408 17:26:09)2017年新一代設計展即將在五月開展，萬能科技大學設計學院為讓學生增進設計能力，於7日在校內舉辦成果展，由商業設計系、商品設計系、化妝品應用與管理系以及美髮造型設計系四系共襄盛舉，共有53組作品呈現，每一組作品都展現出學生四年所學的成果。
商業設計系展現的成果十分多元，不僅有平面視覺、包裝設計、多媒體動畫，更有著時下趨勢的網路電影，透過多樣的方式展現出學生對於不同領域的挑戰。其中「馥語」運用插畫呈現精油原料的古老神話，將氣味轉為圖形與包裝做結合。「遊木谷」為時下趨勢的桌遊設計，以原木的質地特色製作，結合生態保育、人類為主題，玩法豐富多元，提供桌上型和攜帶型，可親子互動，讓大人小孩一起同樂。
數位媒體中可看到不同的題材呈現，當中「殺青」為學生所製作的網路電影，由零到最終成果，全由學生一力擔當，展現出學生的熱血以及青春，為的就是圓一個夢想。「馬太鞍-原住民之知識傳達設計」以馬太鞍部落豐年祭為主題，結合知識性互動式電子書來做為傳統原住民文化與現代媒體的連接。
訊息來源：萬能科技大學
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/211416.aspx
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