茶博「茶葉大富翁─臺灣茶•臺灣事」特展 真人版大富翁遊戲 趣味學習茶歷史！



(中央社訊息服務20170408 17:08:41)新北市坪林茶業博物館「茶葉大富翁─臺灣茶•臺灣事」特展今(8日)盛大開幕，用顛覆傳統歷史展的展覽方式，將「大富翁遊戲」場景放大，邀請大家走入遊戲圖版中擲骰子玩遊戲，一步步探索臺灣茶的百年歷史，許多民眾踏入展場後都大為驚喜紛紛表示，真有趣！沒想到邊玩遊戲還能邊看展！



除了運用大富翁的遊戲概念之外，展覽也藉由一個個生動鮮活的小故事，勾勒出當時代的社會風貌，像是大稻埕茶街興盛時期，每天僱用的揀茶女工、製茶工人、搬運工上看2萬人，揀茶女工人人精心裝扮，大家說說笑笑圍坐亭仔腳內，讓人得以一窺當時的茶街風華。此外，也不能忘記茶業史上的重要人物，如「臺茶之父」李春生、「臺灣烏龍茶之父」約翰•陶德(John Dodd)等人，了解他們如何以創新的思維與獨到的遠見，打造出輝煌的茶金時代！



新北市文化局長林寬裕表示，茶不僅作為大眾日常生活飲品，同時也是重要的經濟作物，大約在150年前，臺灣茶就曾以「Formosa Oolong Tea」的名號外銷，風靡世界，為臺灣重要的全球化產品，而茶葉的生產與貿易發展，也造就當時大稻埕的崛起，影響臺灣近代都市發展的面貌。本次的展覽希望能用輕鬆活潑的方式，帶領觀眾回顧清末以來臺灣茶產業的發展歷程，同時也藉由展覽串連坪林茶產區到大稻埕市場，讓民眾瞭解茶葉產銷的歷程及茶路上的風土人情。



展覽開幕當天，邀請到「逗點創意劇團」帶來精彩的行動劇表演，演出陶德與李春生引進福建安溪茶苗到臺種植，並將臺灣茶送上國際舞臺的故事，過程生動逗趣，令現場民眾笑聲不斷。特展期間茶博館也會搭配展覽主題，舉辦一系列豐富的教育推廣活動，用輕鬆有趣的方式與大家分享更多一心二葉下的動人篇章！歡迎您一起來參與！詳細展覽資訊請上茶博館官網http://www.tea.ntpc.gov.tw/及茶博館Facebook粉絲專頁查詢。



訊息來源：新北市政府文化局



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