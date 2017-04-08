南大聯電課輔中心歡慶四月兒童節 知識尋寶搶救老師大作戰



(中央社訊息服務20170408 16:57:57)國立臺南大學聯電課輔中心於4月7日晚上舉行歡慶四月兒童節「動腦動腦搶救老師大作戰」活動，設計課輔知識寶藏圖，讓課輔學生動動腦、動動身體，尋找題目再腦力激盪解出答案，以智慧完成寶藏圖，解救充當人質的課輔教師，全體師生都盡情於緊張刺激的遊戲中，度過一個刺激好玩的兒童節。



南大聯電課輔中心以適性多元為學習中心，此次歡慶四月兒童節活動除了要讓課輔學生度過專屬自己的節日，也藉由遊戲讓每位課輔學童獲得學習動力與信心。活動以「動腦動腦搶救老師大作戰」為題，運用南大教室作為藏寶地，藏有六十四道題目小卡，題目由課輔志工精心設計，融入課輔中心相關訊息以及從國小三年級至國中二年級所學之學科知識，遊戲由班級課輔教師充當人質，課輔學生必須先尋找題目卡，每解出一道題就可以得到寶藏卡一張，拼出完整藏寶圖，以解救自己班級教師，順利解救成功即可獲得歡樂獎品。



南大黃宗顯校長表示，將日常枯燥無味的學科融入遊戲，讓孩子們了解所學並運用所學，激起他們的學習心，達到寓教於樂之效。計畫主持人徐主任綺穗表示，每個人都有赤子之心，期許課輔教師、志工們能常保開朗童心，藉由與學生同樂，促進師生情感。聯華電子科技文教基金會施秘書長璧如與何管理師蕙萍表示，透過遊戲是連結師生情感的最棒方式，經由遊戲過程，增進同儕相互合作的默契與感情，期許透過兒童節活動，大家都能保有單純快樂的童心，和善的心靈！



訊息來源：國立台南大學



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