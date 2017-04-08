學習家庭生活中的性別平等



(中央社訊息服務20170408 16:31:28)高雄市政府教育局家庭教育中心為提倡家庭中的性別平等教育，與本市女性權益促進會合作，特於106年4月8、22、29日及5月6日上午9時至12時假本市社會局婦女館2樓女性史料室，請高雄市興仁國中徐東弘校長擔任講師，以“性別調色盤”為題，帶領市民上成長團體課程，頗受學員歡迎。



本成長團體課程，分別以「性別主流化」、「性別刻板印象」、「性別平等意識」及「尊重多元」等主題，探討有關婦女權益與性別平等相關法令政策與制度面的落實情形，以及跳脫性別框架，破除傳統習俗對性別的刻板印象，進而學習欣賞與尊重多元家庭面貌，培養性別平等觀念。



講師徐東弘以「消除對婦女一切形式歧視公約(CEDAW)」、「性侵害犯罪防治法」、「家庭暴力防治法」及「性別平等教育法」等法令為主軸，帶領大家從政策層面與社會新聞事件，探討性別議題無所不在，與我們日常生活息息相關，其中特別是「子女姓氏決定」與「財產繼承」等議題，最獲得參與學員共鳴。



家庭教育中心沈素甜主任表示，高雄是一個注重人權與性別平等的城市，希望透過本課程讓大家學習實踐尊重差異、包容多元，落實性別實質平等，讓性別平等不再只是一個口號。沈主任特別勉勵參加課程的家長們，除了今天在場的個人學習外，還要將今天所學帶回去家庭中與家人分享，將性別平等的種子散播出去，讓我們的下一代在更友善的環境中成長 。



訊息來源：高雄市政府教育局家庭教育中心



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