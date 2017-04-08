打造北部最大畢業盛會 北中南11所大專院校接力開展 連續3個月不間斷



(中央社訊息服務20170408 16:29:55)由新北市政府文化局舉辦的106年度畢業祭《青春分號；不句號。》，4月8日起正式開展！今年畢業祭擴大展出規模及內容，串聯全臺灣北、中、南共11所大專院校，18個藝術設計影視相關科系，不斷電接力展出20檔精采展覽，展現學生青春無敵的活力樣貌。參與學生表示，因新北市提供免費的場地與設備，使他們大省荷包，更可以全心投入創作！今（8日）舉行聯合開幕，新北市長朱立倫特地抵達現場，勉勵參展學生正式邁向生涯、社會接軌的第一步！



今年畢業祭規模較去年更盛大，展覽場地橫跨板橋435藝文特區、新北市美麗永安生活館、府中15 新北市動畫故事館以及新北市立淡水古蹟博物館等4間專業藝文館舍，共有370位優秀畢業生一起同台較勁，展出逾千件作品，內容涵蓋傳統工藝、平面繪畫、雕塑、影視錄像、多媒體數位、3D動畫到商業、產品設計等，展期長達3個月，可以看見新銳藝術家豐沛的藝術創作能量。



本屆由臺北商業大學數位多媒體設計系《夜遊》及臺灣藝術大學雕塑學系《工作服髒髒》共同拉開畢業祭序幕，在435藝文特區展館可以看到臺北商業大學數媒系10組趣味創意遊戲動畫及可愛週邊文創小物。其中展出的「人生夢想家」遊戲更受到科技公司青睞，已經在Android上架，設計團隊成員的陳孟妤同學表示，這是一款經營網拍的養成遊戲，耗時1年完成，玩家可以從遊戲中體驗經營網路服飾店的生活，從網站架設、商品定價、上架、處理客服問題等，讓玩家彷彿身歷其境。臺灣藝術大學雕塑系以金屬、木雕及石雕作品表達創作熱忱，學生陳依慧表示同學們為支持藝術創作，身兼數職接案打工，承受身心的疲憊熬夜只為完成最好的作品。2科系雖是不同的創作領域，但他們共同表達學生不畏懼追求夢想的艱辛，建立自己人生階段性的里程碑。



新北市長朱立倫表示，《青春分號；不句號。》畢業展已經連續2年舉辦，今年更擴大規模舉行，希望新北市成為一個平台，提供青年創作者一個展現才華的舞台，讓優秀的作品有更多被看見的機會，在創作的路上助新銳藝術家一臂之力。



畢業祭聯展《青春分號；不句號。》即日起至6月29日，將陸續展出臺北藝術大學、臺北教育大學、屏東大學、銘傳大學、中原大學、臺南應用科技大學、大葉大學、黎明技術學院及致理科技大學等大專院校，於板橋435藝文特區、美麗永安生活館、府中15 新北市動畫故事館以及淡水古蹟博物館海關碼頭等4個展館接力展出，詳細活動訊息請至文化局官網http://www.culture.ntpc.gov.tw/ 查詢。



訊息來源：新北市政府文化局



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/211412.aspx