文藻外大校運會 外教系西文科蟬聯精神總錦標



(中央社訊息服務20170408 15:12:04)文藻外語大學一年一度校運會31日登場，由獨具特色的「運動員化妝進場」揭開序幕，各系學生發揮創意打扮造型，精神抖擻入場。上午開幕式，文藻外大校長周守民同時頒發105學年度優秀青年獎座，共有12位品學兼優學生獲獎。下午各項競賽結果陸續出爐，其中，最受矚目的「精神總錦標」，大學部由外語教學系蟬聯冠軍，專科部由西文科贏得六連霸佳績。



文藻外大每年運動會，各系學子為贏得精神總錦標，無不全力以赴，發揮創意打扮造型。像是英國語文科今年以「超人」為主題，運動員脖子綁上紅領巾，打扮成帥氣的超人。日文科運動員穿上日本祭典衣服，也有運動員特地打扮成動畫「神隱少女」無臉男進場。西班牙文系運動員，穿上中南美洲傳統服裝進場，營造嘉年華的歡樂氣氛。另外，外語教學系運動員手持代表空氣汙染指標（PSI）彩色氣球入場，提醒師生警覺空汙。



文藻外大校長周守民開幕致詞時，感謝全校教職員工及學生對運動會的熱情與投入。周校長強調，文藻全校運動會不只是文藻的特色、傳統，更是文藻的驕傲。因為文藻希望學生不只專注在專業及知識上學習，更需要身體力行。擁有強壯體魄、健全的心靈與精神，絕對是建立幸福校園的保證。周校長進一步指出，期待文藻學子在運動場上展現團隊合作的精神，更勝只聚焦於競賽成績的輸贏。



今年文藻運動會中，來自美國、英國、法國、德國、西班牙、義大利、捷克、委內瑞拉、俄羅斯、日本、南韓、印度及大陸等國的文藻姊妹校外籍學生，手持迷你版國旗亮相，成為全場矚目的焦點。來自文藻外大13個國家姊妹校外籍學生，也組隊參加文藻男女混合大隊接力比賽，用最佳的運動員精神，與文藻學生交流。來自美國的孫喬伊分別獲得男生A組400公尺冠軍同時也破大會紀錄，以及200公尺第二名的佳績，他說這是在台灣讀書最美的回憶。



文藻外大校運會除了激烈的競賽，該校同時在開幕式，公開表揚105學年度優秀青年，共有12位品學兼優學生獲獎。這群優秀學生不僅課業及課外活動表現優異，許多人投入國際志工或國際賽事服務，善用外語能力與國際接軌，優異表現獲得表揚。其中，就讀專科部英文科五年級的李汭蔆，熱愛服務，曾經連續三年參與山地服務社，前往花蓮及屏東教授原住民學童英文及課業輔導，也曾前往印尼教授當地國高中生華語及認識中華文化。李汭蓤表示，透過志工服務她體會到「施比受更有福」的道理。



另一位優秀青年得主，來自大陸深圳的羅娜，當初是在父母親推薦下，選擇跨海前來文藻德文系就讀。羅娜個性獨立且樂於挑戰新事物，曾經參加文藻學生會協助籌辦活動，也在大學三年級時順利申請到前往德國美因茲大學交換一年。在德國交換期間，羅娜參加德國大學的編輯社「Campus Mainz」，並且在「美因茲的留學生活」（Abroad in Mainz）專欄，以英德雙語撰寫在德國見聞。



此外，她在德國交換期間，也利用暑假前往冰島從事志願服務，在冰島東部峽灣小鎮 與來自世界各國的青年，一起從事環境保護工作。羅娜表示，德國交換生生活，開闊其人生視野，她期待畢業後，可以從事德語翻譯以及攝影工作。羅娜很感謝文藻提供的優質教學環境，不僅國際交流機會多，課外活動豐富，同時也提供學生發展空間，她很享受在文藻學習，在台灣四年的大學生活，也會是她最難忘的時光。



訊息來源：文藻外語大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/211410.aspx