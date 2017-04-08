文藻外大表揚優秀青年 12名學子獲殊榮



(中央社訊息服務20170408 15:06:00)文藻外語大學105學年度優秀青年選拔活動，總計選出12名優秀學子，31日全校運動會上，由文藻外大校長周守民親自頒贈獎牌表揚。今年獲選的優秀青年，不僅課業及課外活動表現優異，許多人投入國際志工或國際賽事服務，善用外語能力與國際接軌，優異表現獲得表揚。



今年文藻外大12名優秀青年分別為，日間部四技部德文系四年級羅娜、國際企業管理系四年級陳俐容、二技部菁英班三年級張芳綺、專科部英文科五年級林映均、林奐妤、陳佑忻、李汭蔆、陳逸庭及蔡宛蓉、德文科五年級林俞均、德文科三年級顏汎亘以及進修四技部日文系黃一群。其中，李汭蔆更獲選為今年救國團全國大專優秀青年代表，林俞均獲得高雄市救國團優秀青年表揚。



目前就讀專科部五年級的李汭蓤，熱愛服務，曾經連續三年參與山地服務社，前往花蓮及屏東服務，教授原住民學童英文及課業輔導，也曾經前往印尼從事文教志工服務。李汭蓤表示，透過志工服務體會到服務不是單純給予，反而可以學到更多，因為「施比受更有福」。



李汭蓤個性樂觀，遇到挫折常用正面積極態度面對。她表示，印尼的服務工作，主要教授當地國高中學生華語及中華文化，營隊中她接觸到的印尼青少年，從小即學習中文及英文，不僅國中學生可以用英文流暢對話，高中生也會積極參與公共事務，主動發起在社區宣導環境衛生。此次海外服務經驗，破除她對東南亞的既定印象，也重新思考人生方向。返國以後，她積極學習印尼文，未來也希望學習商業行銷，運用所學幫助弱勢族群及產業經濟自主。



李汭蓤表示，原本她個性害羞內向，透過志工服務改變了她的個性、拓展視野，並且能珍惜所有。李汭蓤指出，以前她會因為害羞不敢發表意見，現在則會勇於嘗試新事務並接受挑戰。李汭蓤平日喜歡看棒球比賽，她以前中職球員陳金鋒名言「盡力，盡到沒力為止」為座右銘，期許自己要在每件事上盡力做到最好。



目前就讀文藻二技部英文系三年級的張芳綺，同樣也是樂於服務，她不僅利用寒暑假，下鄉服務陪伴小朋友。同時她也經常擔任大型賽事的國際志工，包括，現代五項世界錦標賽、亞洲青年田徑錦標賽、世界相撲大賽及國際鐵人三項賽事國際志工，服務來自世界各地的好手。張芳綺勇於踏出舒適圈，接觸不同領域的事務，張芳綺表示，擔任國際志工可以運用外語專業，並且會重新認識台灣、充實生活，同時拓展人脈。張芳綺指出，每一次的經歷都是一種學習，需要學會跟不同的人和平相處與溝通。她希望未來有機會參加外交部國際青年大使，可以到海外向世界友人介紹美麗的寶島台灣。



此次優秀青年中，來自大陸深圳的羅娜，當初是在父母親推薦下，選擇跨海前來文藻就讀。羅娜個性獨立且樂於挑戰新事物，曾經參加文藻學生會協助籌辦活動，也在大三順利申請到前往德國美因茲大學交換一年。在德國交換期間，她曾經參加大學的編輯社「Campus Mainz」，並且在「美因茲的留學生活」（Abroad in Mainz），以英德雙語撰寫在德國的所見所聞，快速融入校園生活。



在德國交換期間，羅娜也利用暑假前往冰島從事志工服務，在冰島東部峽灣小鎮與來自世界各國的青年，一起從事環境保護工作。羅娜表示，德國交換生生活，開闊其人生視野，她期待畢業後，可以從事德語翻譯以及攝影工作。羅娜很感謝文藻提供的優質教學環境，不僅國際交流機會多，課外活動豐富，同時也提供學生多元發展空間，她很享受在文藻學習，在台灣四年的大學生活，也會是她最難忘的時光。



進修部日文系四年級黃一群，是今年唯一當選的進修部學生。黃一群平日積極熱心參與學校事務，曾擔任進修部學生會副主席、進修部日文系學會會長，現在也是文藻外大親善大使團團員。黃一群表示，因為家境因素，高中開始他就半工半讀，在學校安排的建教企業工作時，體悟到工作上除了盡個人本份，更需要不斷累積專業能力並且適時為自己爭取權益。因此他在進入大學後，選擇個人有興趣的日文系就讀，並且積極參與公共事務，他也擔任學生代表，參加學校的院務及校務會議，為學生權益把關。黃一群表示，「事情需要取捨」，是他在工作、學業及課外活動間取得平衡的秘訣。他希望畢業後有機會可以前往日本打工度假，將所學活用在職場上。



文藻外語大學優秀青年選拔行之有年，主要在鼓勵在校生成為具真善美內涵的健全青年。每位參與遴選的學生，學業平均成績須在75分以上，操行成績須達84分以上。此外，他們必須經由校內單位、班級或社團推薦，再經過書面初選及公開評選，最後選出當年度優秀青年。他們不論在人際關係、學業、社團服務、領導才能，均為在校生學習的榜樣。



訊息來源：文藻外語大學



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