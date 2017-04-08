文化部積極推動「國家語言發展法」 期完備法制基礎，促進多元語言發展中央社 (2017-04-08 15:05)
文化部積極推動「國家語言發展法」 期完備法制基礎，促進多元語言發展
(中央社訊息服務20170408 15:04:34)文化部為促進我國各族群語言使用之平等尊重，建構語言傳承及永續發展的友善環境，擬定「國家語言發展法」草案，另為聽取民意，已於全國北、中、南、東、離島等地辦理6場公聽會。今日(4/8)特於臺中教育大學所辦理第7場次全國性公聽會，文化部長鄭麗君亦親自出席該公聽會聽取各界意見，現場民眾發言相當踴躍，顯現出國人對此議題及對國家語言發展方向之重視。
鄭部長於公聽會上致詞表示，我國各族群傳統上所使用的本土語言，係構造臺灣文化主體的重要元素，也是使臺灣文化生生不息的重要動力，惟因過去政府長期忽略母語傳承及發展之重要性，使得臺灣部分語言已面臨流失甚至消亡危機，聯合國也把臺灣列為母語滅絕的危機地區。鄭部長強調，文化部希望積極推動《國家語言發展法》立法，以確立國家語言發展之基本方針與原則，並在尊重語言多樣性、多元文化性及創造友善語言環境等思維中建立制度，落實國家語言的多元發展。
文化部表示，在辦理7場公聽會結束後，將彙整公聽會民間意見，繼續辦理專家學者及法律諮詢會議、座談會及機關協商事宜，以完備法制基礎，文化部將積極完成使命，期能為臺灣建構彼此尊重欣賞、相互包容的多元語言永續發展環境。
訊息來源：文化部
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