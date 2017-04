文藻英文系教授出書 聚焦跨文化素養融入英語教育



(中央社訊息服務20170408 14:51:26)文藻外語大學英文系教授近期出版「New Approaches to English Language and Education in Taiwan-Cultural and Intercultural Perspectives」(從文化與跨文化角度探究台灣英語教育的新取向)一書,將跨文化溝通素養概念融入英語教育。此書係由文藻外大英文系主任林文川,與英國杜倫大學(Duram University)退休名譽教授Michael Byram共同編撰之學術專書,同時也收錄12位台灣英語教學領域學者著作。



「從文化與跨文化角度探究台灣英語教育的新取向」一書,編者之一的Michael Byram教授,是國際知名跨文化溝通學者,且致力於為歐盟制定「世界多元文化公民」指標。Byram教授強調,多元文化是身為世界公民應具備的能力,外語教育應該跳脫傳統侷限,將外語教育結合跨文化溝通能力與全球公民素養的培育,使學子在全球化浪潮中,成為積極參與國際政治、經濟與文化跨國互動的全球公民。



同時擔任此書編者的文藻外大英文系主任林文川表示,傳統英語教育著重在教授聽說讀寫的基本技能,鑒於全球化時代來臨,不同文化間溝通的使用語言以英文為主,因此學習英文應該跳脫傳統,導入跨文化溝通學習。這是一個新的領域,該書不僅回顧台灣過往英語教育值得改進之處,同時也針對台灣多元文化教育進行探討,是目前坊間罕見的學術專書。



林文川進一步指出,跨文化的概念在台灣高等教育才剛剛開始。該書聚焦於跨文化,以台灣英語教育為主題撰寫。12位參與著作的學者,均為大學英語教師,透過研究同時回饋到各自的教學現場。其中四位為文藻外大英文系教授林文川、翁一珍、葉佰賢及陳琴萍,其他八位作者分別來自任教於台灣各地的大學教師,同時也是畢業於英國杜倫大學,曾受教於Michael Byram教授指導的文化與跨文化領域專長學者。



文藻外大英文系助理教授翁一珍表示,此書跳脫傳統英語教學方式,強調以多元文化認知教授學生。不只英語教育,從國小教育到高等教育,在台灣社會均應具備多元文化認知能力。因為台灣擁有多元的族群及來自東南亞的新住民,學校校園氛圍及文化也逐漸轉變,因此多元文化認知的能力更被重視。翁一珍強調,年輕學子需要提早在學生時代,了解並學會包容不同的文化與族群。此書引用Byram教授的多元文化公民的理論概念,可以同時提供英語教師檢視,是否具備多元文化公民能力,在教學現場可依此教授學生。



此書具備三項特色,第一,從文化與跨文化領域角度,探究台灣英語教學現場的各種議題。包含,英語學習與文化認同、中小學英語教學的銜接、英語教學中的跨文化知能培養,以及英語教師專業發相關議題。其次,就學術研究而言,國內英語教學歷年來少有研究是從文化與跨文化領域的角度,探究學生學習英語的種種歷程。因此本書的出版,將可以提供國內及東亞地區國家,在英語教學領域學者參考。第三,此書一改學術文章傳統章節編排方式,將研究方法(Methodology)章節置於文章末端,一方面藉由研究者詳細鋪陳研究方法的內涵凸顯其重要性,另一方面也鼓勵有興趣的教師讀者,可以參考該篇章研究者使用的研究方法,應用於個人研究。



「從文化與跨文化的角度探究台灣英語教育的新取向」一書從籌劃到出版歷時兩年,已於去(105)年九月底由台灣東華書局正式出版。此書同時獲得台灣英語教學界重量級學者,李振清教授及張武昌教授為此書寫下深具啟發性的推薦序,同時也獲得英國杜倫大學教育系研究所主任Prue Holmes、北京外國語大學副校長孫有中及文藻外大校長周守民推薦。此書適用對跨文化教育、英語教育有興趣者閱讀。目前文藻外大英文系碩士班學生研究方法課程,同時使用此書作為教科書,針對文化與文化的溝通,以及跨文化溝通的研究,幫助碩士班學子從書中的研究方法獲得啟發。



訊息來源:文藻外語大學



