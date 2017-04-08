「與中金院教授有約」中金院前往北一女座談



(中央社訊息服務20170408 14:33:22)為強化與「希望夥伴聯盟」的交流，中信金融管理學院校長施光訓偕同教務長鄭欽哲、招生中心主任蔡文榮6日拜訪北一女中，進行「與大學教授有約」座談會。施校長與學生分享職涯選擇對未來發展的重要性，鄭學務長也在座談會中說明中金院辦學特色，爭取北一女學生前往中信金融管理學院就讀。



中金院與全台五十多所高中建立「希望夥伴聯盟」，除了分享辦學經驗與教育理念，也期待能持續加強合作與交流，北一女也是「希望夥伴聯盟」的學校之一，楊世瑞校長曾親蒞中金院參訪，相當認同中金院「公益為先、助弱扶優」辦學理念以及績優生保障就業等方針，希望落實與中金院的夥伴聯盟精神，因此促成兩校開設專業座談並參訪中信金控總部。



鄭欽哲教務長在座談會中以「名師教學」、「產學合作」、「海外學習」、「績優生保障就業」等四大特色推薦中金院，只要學生成績達標，績優畢業生即獲保障就業，同時，也介紹校內新落成的獨木舟水道以及ICRT台南台等設施，還現場力邀學生到台南一遊，「希望同學們有機會能到中金院看看我們美麗的校園、划划獨木舟。」而施校長建議學生在選擇工作上可以選擇歷史悠久的企業，不管在公司體質上或者個人職涯，都有發展的機會。



部分學生擔心南下求學是否有生活上的適應問題，蔡文榮主任表示，校內有北一女的校友，目前在學習和生活都適應的非常好，加上學校實施雙導師制度，讓學生在課業上與生活上都能獲得協助。未來中金院會持續推動加強與希望夥伴聯盟的關係，共創雙贏未來。



訊息來源：中信金融管理學院



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