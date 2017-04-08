知名媒體人陳文茜、知名花藝師凌宗湧對談 「美是自己看得見，並存在於日常生活中！」



(中央社訊息服務20170408 09:41:10)知名媒體人、亞洲大學講座教授陳文茜，4月6日下午在亞大「文茜講堂」，與知名花藝師凌宗湧對談，主題是「我的花藝之路」，凌宗湧特別為美學下了定義：「美，是自己看得見，並存在於日常生活中！」



機械科畢業的凌宗湧一心嚮往「美」的工作，於是朋友引薦他至花店擔任送花員。凌宗湧說，第一天上班，就是送花去殯儀館，這跟他想像中的送花差異很大。他發現原來人生的每個階段，都需要花，他送的不只是花，還是一份情感。此時美的感性立即襲上心頭，那一刻起，他下定決心生命中要開滿芬芳。



凌宗湧後來從送花小弟到自創品牌「CNFlower」，他表示，一路走來自己都很幸運。「父母給了我一個美好的家庭，身邊的人也時常給我鼓勵。」直到他的兒子罹患罕見疾病，才知道原來並非所有好事都會降臨在身上。「是信仰改變了我，也試著學習去瞭解，所有的發生都是美好的！」



儘管自身學歷與花藝風牛馬不相及，但凌宗湧不曾自卑。學資歷優秀的老婆曾問他為什麼不自卑？凌宗湧的答案是：「我不懂自卑的意義是什麼，我只知道我不懂些什麼。」他也不喜歡完美，完美這件事，在他生命中處處存在，所以他從不追求完美。



談及美學，凌宗湧也做出了不一樣的註解：「歐洲人說美，那就是美嗎？美是自己的看見，存在於日常生活中。」，他的花藝作品強調極簡，大自然是最不需要矯揉包裝的，經由簡單的創意點綴，對外賣出「輕易地接觸美」這件事。



「凌宗湧這一路走來順遂，假如幸運之神不再眷顧，你該怎麼辦？」陳文茜提問，凌宗湧答說，有人選擇向天祈求快樂，但他卻渴望智慧，因為當他有智慧，那一切都會是快樂的。「所有不好與失去，在另一個角度看，都是好的！」他曾經歷過所有艱困，但，身為花藝師，傳遞的是情感與美，因此，面對挫折時沒有悲觀的權力。



陳文茜說，自己開花店的夢想，在凌宗湧年輕時全被他實現了。凌宗湧最後道出十多年來對花藝的熱情，凌宗湧強調，他會被花吸引的原因是，他能接受它凋零的時候比誰都要快，比誰都要醜。



訊息來源：亞洲大學



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