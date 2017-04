當二胡遇上電子音樂 台灣小巨人絲竹樂團北美巡演



(中央社訊息服務20170408 09:35:37)由文化部贊助,駐休士頓台灣書院籌劃的「台灣音畫-小巨人絲竹樂團2017年北美巡迴」,將於4月9日巡迴至休士頓萊斯大學 (Rice University) Wortham Opera Theater演出,結合二胡、琵琶、提琴及電子音樂的獨特表現,饗宴休士頓觀眾。



小巨人絲竹樂團是2000年10月由音樂總監陳志昇集合台灣一群熱愛國樂藝術、並具有專業演奏水準的青年樂手們所籌組成立,此次再度赴休士頓演出,除了演奏傳統曲目之外,更將以令人耳目一新的方式呈現作曲家Kurt Stallmann所創作的「Calling」 (二胡與電子音樂結合)、Christoph Walczak所創作的「Into the Changing Light」(絲竹室內樂)、Timothy Roy所創作的「Behind the Back」(琵琶與電子音樂) 、Robert McCulture所創作的「The Edge of Still」(笛、笙與電子音樂),以及陳士惠教授創作的「廣陵散的迴響」(古箏與樂隊)等,藉此展現台灣國樂與世界接軌的實力。



「台灣音畫-2017年北美巡迴演出」共有五場,4月4日已經於加拿大多倫多中華文化中心何伯釗劇院演出完畢,第二場將於4月7日在美國南伊利諾大學卡邦戴爾分校Shryock Auditorium演出。此次在休士頓的演出,除4月9日晚間8點在萊斯大學Wortham Opera Theatre演出外,還有一場為4月11日晚間8點在音樂學院大樓1402教室舉行的「琵琶工作坊」,歡迎有興趣的觀眾免費前往觀賞。(廣告)



訊息來源:文化部



本文含多媒體檔 (Multimedia files included):http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/211403.aspx