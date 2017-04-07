行政院在4月5日正式核定「前瞻基礎建設計畫」，將從今年起到113年的8年時間，全面擴大推動軌道、水環境、綠能等五大基礎建設投資，行政院表示，閣揆林全已經責成各部會著手籌編預算，並且由主計總處彙編特別預算案，在5月底前送立法院審議，務必要在立法院這個會期通過特別條例和特別預算。



行政院強調，「前瞻基礎建設計畫」可以帶動公民營企業投資總共1兆7千777億元，累積可提高實質GDP規模8年9千759億元，並且創造4到5萬個工作機會。



