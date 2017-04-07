生活中心／綜合報導

未來在醫療院所公然侮辱醫護人員甚至施暴，將有法可罰了！立法院昨天（6日）通過《醫療法》修正草案，病患或家屬對醫護人員謾罵，經判定為公開羞辱者，最高可處罰新台幣5萬元，情節嚴重者還可能被移送偵辦，預計最快6月可上路。

本次修法除了原有的醫事人員外，新法將緊急救護人員也納入保護。另外舊法規定毀損醫療設備等導致他人生命、身體發生危險，處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金……，但新法強調若妨礙醫事、緊急醫療救護人員執行醫療業務時，將取消拘役罰則直接判刑。

根據衛福部統計資料，2016年全國醫療暴力事件通報數為294件，較前年的214件多出80件，比例增加37％，其中言語暴力占比超過5成。