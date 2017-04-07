敘利亞攻擊平民 總統府：嚴厲譴責中央社 (2017-04-07 16:31)
（中央社記者謝佳珍台北2017年4月7日電）總統府發言人黃崇諺今天表示，任何國家以戰爭暴行攻擊或恐嚇無辜平民，都是不為文明社會所接受的暴行，「我們都給予最嚴厲譴責」，也支持國際社會制裁這項暴行的相關作為。
美國國防部發言人在美東時間6日指出，海軍2艘驅逐艦今天對敘利亞1處機場，及包括飛機和空防系統等多個目標，共發射59枚戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）。
黃重諺下午表示，蔡總統上午就最新國際局勢聽取幕僚簡報，內容主要是今天稍早美國在敘利亞發動的軍事行動。
他說，一般認為，美國這項行動主要針對前幾天敘利亞對平民發動化學攻擊，造成嚴重死傷；幕僚向總統彙整事件發展與各項後續訊息，包括事件過程中，國際社會反應等。
黃重諺表示，蔡總統相當關心，指示相關單位持續關注後續發展；隨後總統在行程間，國家安全會議秘書長吳釗燮透過電話向總統報告最新相關動態。總統上午並非召開國安會議，而是幕僚向總統做最新情勢簡報。
媒體追問總統府對於這次飛彈攻擊的態度，黃重諺說，任何國家以戰爭手段、殘暴的手段對待自己的人民，都是不人道行為，給予最嚴厲譴責，這個毫無疑問。
總統是否請行政院穩定股匯市發展？黃重諺表示，會持續注意，其實各部會本來就有注意相關國際局勢發展對財經情勢造成的影響。
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