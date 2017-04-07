年金改革朝野共識 委員會19號起審查中廣新聞網 (2017-04-07 16:40)
立法院院會今天（7號）處理報告事項，當中包含年金改革法案，確定順利交付委員會審查。立法院院會在處理報告事項前，召開朝野協商，達成共識，決議年金改革相關法案送交委員會後，從19號起開始審查，相關法案各黨團都同意不提出復議。（戎華儀報導）
年金改革法案被排在立法院院會7號要處理的報告事項中，民進黨立委為防止國民黨霸佔主席臺杯葛，早上不到清晨6點就先搬椅子坐在議場大門前吃早餐，7議場門一開就搶佔主席臺，不過國民黨並未發動霸佔行動。
朝野從上午10點起召開朝野協商，中午達成共識，同意法案交付委員會後，19號起開始審查。
立法院長蘇嘉全在院會中宣布協商結論：『朝野黨團協商結論，經決定如下：各黨團同意，年金改革法案，委員會於4月19日星期三開始進行審查，相關法案均不提出復議。』
國民黨原先希望爭取兩週的時間再將法案送交委員會審查，但時代力量不同意，認為違反議事程序。朝野各黨就此問題不斷討論都無法達成共識，最後折中決定，委員會19號開始審查。
（圖：截自立委蘇巧慧臉書）
關鍵字：
下一則：全國中等學校運動會 點燃聖火傳遞
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
htc new one 充電線．LAPOLO 蒸氣掛燙機 LA-805．new ipad 64G．new htc one 16g．HTC New One．LA PERLE 上衣．la essence 皮夾．new balance 574．new fighter 150．LA-20WH．La-Z-Boy．La Veda 麻將．la roche posay 玻尿酸修護保濕乳．la mier．La Belle 涼被．la new 羽球鞋．La Belle 舒眠透氣四季被．ASUS New Nexus 7 32G．NEW FIGHTER．LA-0072．new balance 慢跑鞋．UX301 LA．LA-758．LA MER 海洋拉娜．NEW TOEIC．NEW Balance 夾克．la mode 單人．LA ROCHE-POSAY 200ml．L.A.SPORTS．La Menda
本報透視集--民進黨又要政治清洗【中央網路報】
跌倒遭P圖 柯文哲：週末娛樂高興就好【中央社】
柯文哲跌倒圖遭狂發 柯回應：說好不改圖【中央社】
本報社評--川習會為美中新關係奠立穩定基礎【中央網路報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》