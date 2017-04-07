立法院院會今天（7號）處理報告事項，當中包含年金改革法案，確定順利交付委員會審查。立法院院會在處理報告事項前，召開朝野協商，達成共識，決議年金改革相關法案送交委員會後，從19號起開始審查，相關法案各黨團都同意不提出復議。（戎華儀報導）



年金改革法案被排在立法院院會7號要處理的報告事項中，民進黨立委為防止國民黨霸佔主席臺杯葛，早上不到清晨6點就先搬椅子坐在議場大門前吃早餐，7議場門一開就搶佔主席臺，不過國民黨並未發動霸佔行動。



朝野從上午10點起召開朝野協商，中午達成共識，同意法案交付委員會後，19號起開始審查。



立法院長蘇嘉全在院會中宣布協商結論：『朝野黨團協商結論，經決定如下：各黨團同意，年金改革法案，委員會於4月19日星期三開始進行審查，相關法案均不提出復議。』



國民黨原先希望爭取兩週的時間再將法案送交委員會審查，但時代力量不同意，認為違反議事程序。朝野各黨就此問題不斷討論都無法達成共識，最後折中決定，委員會19號開始審查。



（圖：截自立委蘇巧慧臉書）



