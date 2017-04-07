國民黨主席洪秀柱「柱你幸福列車」今天開到員林市，由於正好是洪秀柱主席生日，餐會中也為洪秀柱主席準備了三層大蛋糕，還有支持民眾拿著「柱柱姊加油」的Q版人像，列隊歡迎，洪秀柱主席表示，不會參加立法院黨團舉辦的政見發表會，她也談到兩岸要和平交流、和平互助，對我們台灣比較好，對子孫比較好。



（張文祿報導）



洪秀柱主席表示，不論任何人願意出來挑主席重擔都是好的，不管誰選上都應該支持，她認為大家都很好，但她最適合。她在餐會中也表示，她當這一年黨主席不是很好過，以前黨主席走路有風，有錢有權，但黨產遭到凍結，讓她處處受到限制，民進黨對國民黨清算鬥爭，巧婦難為無米之炊。



對於兩岸問題，洪秀柱主席說，不要「草螟弄雞公」，兩岸要和平交流、和平互助，對我們台灣比較好，對子孫比較好。



洪秀柱會後也表示，已經有兩場電視發表會、六場地方政見發表會已經足夠，因此，不會參加立法院黨團政見發表會。



