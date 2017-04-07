俄羅斯媒體今天(7日)引述克里姆林宮報導指出，俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)認為美國發射巡弋飛彈攻擊敘利亞空軍基地違反國際法，並且嚴重傷害美俄關係。

報導引述蒲亭發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)的話說，蒲亭認為美國的行動是以「編造的藉口」對「主權國家進行侵略」，而且試圖分散世界對伊拉克平民死亡的注意力。蒲亭一直是敘利亞總統巴夏爾(Bashar al-Assad)的堅定盟友。

美國在美東時間6日晚上(台北時間7日上午)發射數十枚巡弋飛彈，攻擊敘利亞一處空軍基地。美國表示該基地是敘利亞政府本週稍早發動致命性化武攻擊的地方。

莫斯科先前表達希望與美國新任總統川普(Donald Trump)合作，在敘利亞共同對抗激進組織伊斯蘭國(Islamic State)。俄羅斯也期望藉此改善自冷戰結束以來陷入低點的美俄關係。

不過美國這次的攻擊行動讓俄羅斯當局錯愕，並激怒克里姆林宮和親克宮的國會議員，他們表示，與川普合作的希望已因此受到重創。

報導引述培斯科夫的話指出，「蒲亭認為，美國對敘利亞的攻擊是對主權國家的侵略，以編造的藉口違反了國際法的規範。」「華府的舉動將對美俄關係帶來重大傷害。」