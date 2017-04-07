土耳其政府今天(7日)對美國以巡弋飛彈攻擊敘利亞政權表示歡迎，並認為美方的攻擊是「正面」行動。此外，土國還敦促國際社會繼續合作，共同對抗敘利亞總統巴夏爾(Bashar al-Assad)政權的「野蠻行為」。

土耳其副總理暨政府發言人柯土爾穆斯(Numan Kurtulmus)在接受土國「福斯電視台」(Fox TV)訪問時說：「我們歡迎(美方)這次攻擊，並視為正面行動...我們認為巴夏爾政權必須依國際法予以嚴懲。」

美軍在美東時間6日晚間8時40分左右(台灣時間7日上午8時40分)，從美國海軍派駐在地中海東部的驅逐艦波特號(USS Porter)和羅斯號(USS Ross)，發射59枚戰斧巡弋飛彈(Tomahawk)，攻擊敘利亞荷姆斯省(Homs)謝拉特機場(Shayrat Airfield)的敘利亞政府軍空軍基地機場及跑道。

美軍的飛彈行動是針對巴夏爾政權4日對敘國西北部伊德利布省汗舍孔鎮(Khan Sheikhun)進行的化武攻擊。