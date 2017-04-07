針對正在舉行的「川習會」，總統府發言人黃重諺今天(7日)下午表示，持續密切掌握與關注「川習會」動態，國安團隊一直在研判目前的各項相關資訊，近日也有邀集相關部會密集討論，並定期向總統報告。

總統府發言人黃重諺7日表示，政府都有密切掌握、關注「川習會」動態，並與美方保持良好聯繫，國安團隊目前對於各項相關資訊的掌握與研判，正在持續進行當中。黃重諺說：『(原音)國安團隊在近期也已邀集相關部會非常密集進行討論，就相關的區域現況、國際情勢進行詳細彙整分析、預判以及研擬應處方案，定期向總統報告。』

黃重諺指出，美方持續向我方說明政策與相關安排，國會及智庫等各界友人也不斷為台灣發聲，美方在各種場合已經一再強調台灣關係法與六項保證的重要性，這是美方在處理兩岸政策上的最重要考量。

黃重諺重申，美國是台灣在國際上最重要的盟友，我方了解美國政府高度重視東亞地區的和平穩定，包括持續良好的台美關係、穩定的東亞區域局勢，對美國利益至關重要；台灣做為國際社會一員，會持續與美方發展更為堅實的合作關係，共同為區域和平穩定與福祉貢獻力量。