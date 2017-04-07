中國大陸官媒新華社今天(7日)報導，美國總統川普(Donald Trump)已經接受中國大陸國家主席習近平的邀請，在今年對中國大陸進行國事訪問。

新華社引述官員的話報導，在習近平開口邀請後，川普欣然同意訪問大陸，並希望能夠儘快前往大陸訪問。

川普在當地時間6日至7日，在他位於佛羅里達州馬阿拉哥(Mar-a-Lago)的私人度假俱樂部，接待來訪的習近平，並舉行兩人首度峰會。