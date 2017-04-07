陸官媒：川普接受習近平邀請訪問大陸中央廣播電台 (2017-04-07 15:54)
中國大陸官媒新華社今天(7日)報導，美國總統川普(Donald Trump)已經接受中國大陸國家主席習近平的邀請，在今年對中國大陸進行國事訪問。
新華社引述官員的話報導，在習近平開口邀請後，川普欣然同意訪問大陸，並希望能夠儘快前往大陸訪問。
川普在當地時間6日至7日，在他位於佛羅里達州馬阿拉哥(Mar-a-Lago)的私人度假俱樂部，接待來訪的習近平，並舉行兩人首度峰會。
關鍵字：
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【MICHAEL KORS】小羊皮菱格紋扣式長夾-櫻桃紅
- 【COACH】多種背法 皮革 / 肩背 / 斜背兩用包_專櫃款(灰色)
- MINNETONKA 沙棕色麂皮刺繡莫卡辛 女短靴
- 【NINE ACCORD 眼鏡】復古元素小框款(黑-銅#ANTICA1 C02)
- YC Eason 超值流線型三件組ABS可加大海關鎖硬殼行李箱 雅痞
- 【翁記珠寶】嬌青陽翠扁鐲手圍18(零碼特價專區)
- 《BuyJM》天然炭化3D立體透氣網墊款雙人5尺專利麻將竹涼蓆/
- 【SAIN SOU】競賽/泳隊/專業用大女連身三角泳裝加贈矽膠泳
- 【富錦】馬來西亞沉香108顆念珠(8mm)
- 《KOSNEY 蝴蝶紛飛》加大100%天絲TENCEL四件式兩用被床包
本報透視集--民進黨又要政治清洗【中央網路報】
跌倒遭P圖 柯文哲：週末娛樂高興就好【中央社】
柯文哲跌倒圖遭狂發 柯回應：說好不改圖【中央社】
本報社評--川習會為美中新關係奠立穩定基礎【中央網路報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》