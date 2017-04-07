蔡英文總統今天(7日)出席台灣大學醫學院120週年院慶時表示，台大醫學院不僅培育頂尖醫療人才，許多師生更有強烈的社會關懷，她認為這是難能可貴的地方。蔡總統也期許台大醫學院的學生以賴和和杜聰明為榜樣，探索真實社會，為醫學進步和社會改革開創新道路。

今年是台灣大學醫學院120週年院慶，台大醫學院長張上淳7日在慶祝活動上表示，台大醫學院不僅在醫療專業上領先，許多前輩例如蔣渭水或賴和，更展現了上醫醫國的精神，他希望台大醫學院持續努力，成為亞洲頂尖的醫學院。

蔡英文總統致詞時表示，台大醫學院走在世界尖端，締造不容忽視的醫學成就，且台大醫學院師生有廣泛強烈的社會關懷，她覺得這非常難能可貴。

蔡總統表示，在關鍵的歷史時刻，始終可以見到台大醫學院的學生在台灣不同角落努力不懈的身影；她期許台大醫學院的學生效法醫學院校友、杜聰明和賴和，探索真實社會、見證人民甘苦，替社會改革開創新道路。蔡總統說：『(原音) 100年前，仍在醫學院就讀的杜聰明和他的同班同學賴和，兩人利用寒假一起從台北徒步南下到彰化，這是一場富有意義的壯遊，這是他們往後親近土地、疼惜人民寫照，後來他們一位被後人稱為台灣現代醫學之父，另一位則是台灣新聞學之父，他們不僅是優秀醫師也創造歷史。』

蔡總統表示，政府將持續與第一線醫療人員合作，盤點制度不足之處，做出適當調整，加快醫療科技創新、優化全民健保制度、建構平等互信的醫病關係，以及檢討醫事人員的勞動條件，確保醫事人員充分發揮專業。