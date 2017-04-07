台大醫學院120年 總統勉效法杜聰明與賴和中央廣播電台 (2017-04-07 15:58)
蔡英文總統今天(7日)出席台灣大學醫學院120週年院慶時表示，台大醫學院不僅培育頂尖醫療人才，許多師生更有強烈的社會關懷，她認為這是難能可貴的地方。蔡總統也期許台大醫學院的學生以賴和和杜聰明為榜樣，探索真實社會，為醫學進步和社會改革開創新道路。
今年是台灣大學醫學院120週年院慶，台大醫學院長張上淳7日在慶祝活動上表示，台大醫學院不僅在醫療專業上領先，許多前輩例如蔣渭水或賴和，更展現了上醫醫國的精神，他希望台大醫學院持續努力，成為亞洲頂尖的醫學院。
蔡英文總統致詞時表示，台大醫學院走在世界尖端，締造不容忽視的醫學成就，且台大醫學院師生有廣泛強烈的社會關懷，她覺得這非常難能可貴。
蔡總統表示，在關鍵的歷史時刻，始終可以見到台大醫學院的學生在台灣不同角落努力不懈的身影；她期許台大醫學院的學生效法醫學院校友、杜聰明和賴和，探索真實社會、見證人民甘苦，替社會改革開創新道路。蔡總統說：『(原音) 100年前，仍在醫學院就讀的杜聰明和他的同班同學賴和，兩人利用寒假一起從台北徒步南下到彰化，這是一場富有意義的壯遊，這是他們往後親近土地、疼惜人民寫照，後來他們一位被後人稱為台灣現代醫學之父，另一位則是台灣新聞學之父，他們不僅是優秀醫師也創造歷史。』
蔡總統表示，政府將持續與第一線醫療人員合作，盤點制度不足之處，做出適當調整，加快醫療科技創新、優化全民健保制度、建構平等互信的醫病關係，以及檢討醫事人員的勞動條件，確保醫事人員充分發揮專業。
關鍵字：
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
htc new one 充電線．LAPOLO 蒸氣掛燙機 LA-805．new ipad 64G．new htc one 16g．HTC New One．LA PERLE 上衣．la essence 皮夾．new balance 574．new fighter 150．LA-20WH．La-Z-Boy．La Veda 麻將．la roche posay 玻尿酸修護保濕乳．la mier．La Belle 涼被．la new 羽球鞋．La Belle 舒眠透氣四季被．ASUS New Nexus 7 32G．NEW FIGHTER．LA-0072．new balance 慢跑鞋．UX301 LA．LA-758．LA MER 海洋拉娜．NEW TOEIC．NEW Balance 夾克．la mode 單人．LA ROCHE-POSAY 200ml．L.A.SPORTS．La Menda
- 【CASIO 卡西歐】BABY-G 率性個性活力潮流時尚腕錶(BA-110
- MY傢俬 簡約鄉村4尺石面收納隔間餐櫃
- 【KeyWear奇威名品】特殊剪裁垂袖上衣
- 《購犀利》斯伯丁授權 籃球74-103X Spalding NBA Power Fo
- 【ILG鑽】鑽石頂級八心八箭 鋯石珠寶切割鑲工鑽石手練 小S
- Cozy inn 天堂-咖 300織精梳棉四件式被套床包組(雙人)
- 【Artso亞梭】神采飛揚椅-一體成型高密度泡棉兒童成長椅預
- 【Dolly】優雅珍珠美鑽戒(日本天然AKOYA珍珠)
- TOD’S 眼鏡 極致品味/黑#TOD5104 001
- 【CASIO 卡西歐】G-SHOCK 超人氣螢光撞色潮流運動腕錶-藍X
本報透視集--民進黨又要政治清洗【中央網路報】
跌倒遭P圖 柯文哲：週末娛樂高興就好【中央社】
柯文哲跌倒圖遭狂發 柯回應：說好不改圖【中央社】
本報社評--川習會為美中新關係奠立穩定基礎【中央網路報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》