美國在敘利亞發動軍事行動，總統府發言人黃重諺今天(7日)下午表示，蔡英文總統非常關心這起事件，特別聽取幕僚簡報事件發展以及國際社會的反應。黃重諺並澄清，總統上午不是召開國安會議，只是幕僚向總統簡報最新情勢。

總統府發言人黃重諺7日表示，蔡英文總統上午聽取美國在敘利亞發動軍事行動的簡報，內容包括整體事件發展、後續訊息、國際社會的反應。

黃重諺說：『(原音)總統相當關心，也指示相關單位持續關注後續發展，事實上隨後總統在行程之間，國安會吳(釗燮)祕書長也透過電話向總統報告相關最新動態。』

黃重諺指出，任何國家以化武攻擊平民、以武力威脅無辜平民而得到政治利益，都不會見容於文明社會，應受到國際社會的譴責，這個態度其實非常清楚。