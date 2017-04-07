周錫瑋栽培新品種花卉中央社 (2017-04-07 16:52)
前台北縣長周錫瑋，卸任後淡出政壇，專心「拈花惹草」，不但研發許多新品種的花卉（圖），也將自己的寶貝花朵、創作的油畫，與同好分享美的藝術世界。中央社記者黃旭昇新北市攝 106年4月7日
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