行政院長林全（圖）7日在台北出席「台灣言論自由之發展與挑戰」座談會致詞時表示，台灣人享有的言論自由跟人權保證，是無數前輩用血汗換來的，政府絕對會捍衛，不容許任何破壞。中央社記者吳翊寧攝 106年4月7日