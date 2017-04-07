林全：捍衛前輩用血汗換得的言論自由中央社 (2017-04-07 16:52)
行政院長林全（圖）7日在台北出席「台灣言論自由之發展與挑戰」座談會致詞時表示，台灣人享有的言論自由跟人權保證，是無數前輩用血汗換來的，政府絕對會捍衛，不容許任何破壞。中央社記者吳翊寧攝 106年4月7日
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