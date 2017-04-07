周錫瑋醉心拈花惹草（1）中央社 (2017-04-07 16:51)
醉心於繪畫創作的前台北縣長周錫瑋（圖），卸任後專心「拈花惹草」，不但研發許多新品種的繡球花，也將自己的寶貝花朵、創作的油畫與同好分享。中央社記者黃旭昇新北市攝 106年4月7日
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