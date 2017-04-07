知名球評「喇叭」潘忠韋在小聯盟春訓現場看過旅美左投郭泓志投球，他也造訪教士隊春訓基地，看到已經開了7次手術還能上場「飆速」，讓他驚訝不已，簡直可以用「神蹟」來形容。

潘忠韋說：「真的，看過他投球，沒有辦法想像他過去是開過這麼多次刀的投手。」

親眼目睹郭泓志在小聯盟春訓基地受到大明星一般被這些20幾歲的菜鳥球員報以崇拜的眼光，潘忠韋也看到郭泓志跟他人不同之處。

加上他一上場，全場目光都在他身上，更不用說他又回到大聯盟春訓比賽中無失分後援三振對手，郭泓志就是如此傳奇的人物。

潘忠韋說：「他的球速還是很快，一出手就93、94公里，況且他的變化球到最後才會忽然掉，讓旁邊的人都嚇歪了。」

即便如此，郭泓志也有痛到不行，或是一覺醒來認為自己好像突然狀況很差的時候，這就可能是他自請離隊的原因。

而潘忠韋認為郭泓志「只要站上場就很勵志」，況且相信他可以一整年在中職出賽，只要他願意，應該沒有大礙。