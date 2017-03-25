中華職棒／金控大戰二部曲 中信兄弟富邦拚止敗NOWnews今日新聞 (2017-04-07 00:48)
電影《星際大戰》有首部曲、二部曲等外傳多種版本，引發影迷追逐，中職賽場上今年也有「金控大戰」二部曲將上演，況且這是繼開幕戰後，兩軍再次重回舊地新莊球場交手，兩支連敗中的富邦悍將、中信兄弟，一個要拚中止8連敗，一個拚中止6連敗，無論如何，總要有個贏家，不然就只能吞和。
富邦悍將以過去成績顯示佔上風，推出二年級生黃亦志掛帥先發主投，對手是本土速球派江忠城，就看誰能勝出。
新莊在地輔大畢業，黃亦志本季先發2場，拿下1勝1敗，防禦率5.54成績，他在開幕戰對中信兄弟主投6局失2分，狂飆8次三振奪勝。不過他最近一場先發對猿隊狀況不穩，主投6局被敲8支安打，包含一支2分全壘打，失掉8分（7責失）吞敗。
去年例行賽他對中信兄弟先發4場，拿下1勝1敗，對戰防禦率5.19，加上去年冠軍戰第5場他對中信兄弟投得很好，也讓他有信心贏球。
而江忠城過去生涯對富邦前身義大以後援為主，去年對戰防禦率高達8.10，加上他本季出賽先發1場，僅投2.2局被敲出4支安打，5次保送，失4分吞敗，這場勢必要振作。
除此之外，富邦深陷茶壺中的風暴，神全事件過後，富邦尚未贏球，也急需這場勝利淡化事件。
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