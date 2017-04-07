統一獅鄭鎧文目前出賽8場就轟出6支全壘打，有機會向中信兄弟林智勝創於2009年20戰10轟的中職紀錄挑戰，7日晚在台南球場進行的統一獅對Lamigo桃猿之戰，看鄭鎧文能否再轟紅不讓。而目前獅隊5連勝、桃猿7連勝。

林智勝2009年還效力於桃猿隊時，僅出賽20場就轟了10支全壘打，而鄭鎧文去年24轟，寫下中職單季新人最多轟紀錄，本季一開賽，他的打擊狀況就相當好，就轟出6支全壘打，以此進度，要打破林智勝的紀錄，並非不可能。

今天桃猿的先發投手是洋投賽格威，他本季戰績1勝1敗、防禦率4.20，本季還沒與獅隊對戰，去年9月15日曾對戰一場，投7局失1分，拿到勝投，不過鄭鎧文還沒機會與賽格威對戰。

獅隊的先發投手則是林子崴，本季他已在4月1日對中信兄弟先發，投6局只失1分，贏得勝投，顯示他的狀況調整得不錯，去年他對桃猿出賽12場，2場先發，戰績0勝2敗、防禦率6.61。桃猿陣中，陳俊秀、黃浩然都曾自林子崴手中轟出全壘打，小將林承飛不僅有1轟，還4打數3安打，余德龍則是5打數4安打。影片連結（https://youtu.be/b2PaIyA5ku4?list=PL5xHQ8qHh3i97u-POre7hv8iThHDcl0Oy）