射擊遊戲《時間反衝》登陸Steam青睞之光 官方公佈最新預告片北京新浪網 (2017-04-05 19:35)
10tons Ltd.的俯視視角射擊遊戲《時間反衝(Time Recoil)》近日登陸了Steam的青睞之光，遊戲開發商為此放出了一部新的預告片，讓我們一起來欣賞下吧！
【遊俠網】《時間反衝》Steam青睞之光預告片
《時間反衝》是一款俯視視角的射擊遊戲，玩家在遊戲中通過殺死敵人就能夠「減慢時間」，遊戲征途的最終目的是擊敗邪惡的「Mr. Time（時間先生）」。
遊戲特色：
·？殺死敵人可「減慢時間」
·？具有破壞性的特殊移動
·？挑戰Mr.Time
·？在時間中旅行
10tons Ltd的CEO Sampo T？yssy對遊戲登陸Steam青睞之光發表了如下的講話：
「《時間反衝》具有無窮的吸引力！遊戲的核心機制『殺敵減慢時間』做得非常不錯，讓遊戲如虎添翼。測試者們都對alpha版本很喜歡，它是IndieDB中的Top-10遊戲，這預示著這款遊戲將會在Steam的青睞之光上有上佳的表現。」
Valve最近宣布他們準備在今年春天用新的「Steam Direct」計劃來代替目前的「Steam青睞之光」，不過目前你還是有時間可以為這款遊戲投票。
10tons Ltd.計劃在2017年第二季度發售《時間反衝》，登陸平台為PC/PS4/Xbox One。
視頻截圖：
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