《海賊王》推出美女比基尼泳裝 白星造型夢幻無比！北京新浪網 (2017-04-05 19:45)
？ ？《海賊王》中的美女雖然身材比例誇張了點，但是不得不說這樣的身材絕對是非常有誘惑力的。尤其是穿上泳衣之後，那完美的曲線，就更讓粉絲們欲血沸騰了！近日，《海賊王》聯手Peach John推出了一組以劇中是位美女為主題的比基尼泳裝，泳裝的設計基本按照角色原本的穿著進行設計改良，效果還是相當不錯的。
？ ？羅賓的這款泳衣實用性比較強，穿上去完全不用感到難為情什麼的，色彩剪裁什麼的都很合適。售價為9980日元，約合人民幣620元。
？ ？娜美的這款泳衣從觀感上來說就比較火辣了，顏色看著比較清新，需要穿著者有很好身材才行。本款售價8980日元，約合人民幣558元。
？ ？白星的這款看著就比較夢幻了，軟萌軟萌的冰淇淋色搭配粉紅蝴蝶結，很適合可愛的妹子。售價7980日元，約合人民幣496元。
？ ？女帝的這款泳衣看著比較性感魅惑，上身對胸型的固定作用比較好，小裙裙的花紋跟蛇姬的圖騰一樣。本款售價7980日元，約合人民幣496.05元。
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