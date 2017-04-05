山西省政府和阿里、螞蟻簽署戰略協議北京新浪網 (2017-04-05 19:32)
新浪科技訊 4月5日下午消息，山西省政府和阿里巴巴集團、螞蟻金服簽署了戰略合作協議。合作方將在電子政務和大數據、電子商務、「互聯網+」服務與產業、互聯網金融和公共信用建設等領域開展合作。
根據協議內容，螞蟻金服將重點關注交通出行、政務服務、醫療支付三大領域；同時助力芝麻信用、小微企業融資以及農村金融服務；未來，山西老百姓將在手機上享受到諸多「城市服務」。
螞蟻金服方面提供的數據顯示，去年超過500萬人次的山西人使用了支付寶的「城市服務」；金融方面，網商銀行和螞蟻小貸累計為4.7萬山西小微企業放貸27.7億元，農村金融業務為60多戶農戶提供「旺農貸」247多萬；信用城市建設方面，芝麻信用累計為超過565萬山西人提供了金融風險評估服務。
在山西之前，已有四川、重慶等省市與阿里巴巴、螞蟻金服達成戰略合作，合作多基於大數據、雲計算、電子商務、互聯網金融等領域。（徐利）
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