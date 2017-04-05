德國政府支持重罰Facebook等社交平台 打擊虛假新聞北京新浪網 (2017-04-05 19:34)
新浪科技訊 日期:4月5日晚間消息，德國總理默克爾（Angela Merkel）內閣今日表示，支持一項旨在懲罰社交媒體平台發佈虛假新聞的提案。
該提案規定，如果Facebook等社交網路不向用戶提供有關仇恨言論和虛假新聞的投訴渠道，或者拒絕刪除一些非法內容，則最高處以5000萬歐元（約合5300萬美元）的罰款。
此外，對於那些被標記為兒童色情或煽動恐怖主義的內容，社交網站必須要給予刪除。除了對公司進行罰款，公司高管最高也可能被罰款500萬歐元（約合530萬美元）。
如果該提案最終被德國議會通過，則將成為Facebook迄今為止在全球範圍內所面臨的最嚴厲的監管。
德國司法部長海蔻·馬斯（Heiko Maas）在一份電子郵件聲明中稱：「當一個社交平台被濫用傳播仇恨犯罪和虛假新聞時，該平台的提供商就要為此承擔責任。」
從去年12月起，Facebook開始加大對虛假新聞的打擊力度。原因是在去年的美國總統大選期間，虛假新聞在Facebook平台上泛濫，Facebook也因此被指責沒有儘力來阻止這些虛假新聞。
今年1月，Facebook還在德國推出了打擊假新聞措施。在此之前，德國政府官員擔心，Facebook平台上擴散的假新聞可能對德國今年的議會選舉帶來負面影響。
Facebook在德國擁有約2900萬用戶。（李明）
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