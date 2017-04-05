黃縣長視察金樽港觀光遊憩及環境等改善 指示相關單位重視進度與觀瞻



(中央社訊息服務20170405 18:27:34)金樽漁港是臺東縣轄漁港之一，港域廣闊，浪況極佳，具多元發展遊艇、衝浪、立槳等水域遊憩活動之潛力，台東縣府並與World Surf League(世界衝浪聯盟WSL)簽訂合作意向書，今年11月將在金樽辦理「2017世界男子和女子長板總冠軍賽」，黃健庭縣長特別於今(5)日前往視察相關軟硬體改善計畫，以及了解金樽港委外招商規劃進度，黃縣長指示建設處等相關單位能夠注意工程進度，以及周邊環境改善，也對於三井餐飲事業集團子公司－上引水產在港區未來規劃給予肯定。 東河鄉金樽漁港由於部分港區用地使用率不高、環境髒亂、公共設施有劣化傾向，所以，臺東縣政府積極推動活化港埠政策，辦理外泊地北側公有土地招商。經公告選商，由三井餐飲事業集團子公司－上引水產獲得優先議價權，承諾以傳承、多元、永續為理念，建築材料就地取材，使用當地石頭、漂流木，僱用當地熱愛漁業的工作夥伴，復古呈現金樽漁村市集，作為農漁、工藝產品展售平台，未來將打造當地特有漁村生活及料理活動，結合人文、藝術、佳餚、美景，讓遊客重溫記憶中的漁鄉情境。 另外，2月13日由黃健庭縣長代表臺東縣政府與World Surf League(世界衝浪聯盟WSL)簽訂合作意向書，宣布今年11月於臺東東河金樽辦理「2017世界男子和女子長板總冠軍賽」，這是臺東連續六年舉辦臺灣國際衝浪公開賽後，創下臺灣首次辦理世界總冠軍賽的紀錄，預計將有來自全球各區36位男性和18位女性的頂尖衝浪選手來到臺東一同較勁。 為使選手有最佳的比賽場地及民眾有最好的觀賽環境，台東縣長黃健庭今日上午11點前往金樽漁港視察，並聽取建設處、農業處漁業科及上引水產說明聯外道路、衝浪區域硬體相關建設及港區活化的規劃，其中上引水產向縣長等人表達11月前可完成綠化工程，建築部份正辦理申請程序。 黃縣長表示，金樽漁港將是台東未來另一個觀光遊憩新亮點，前不久又與世界衝浪聯盟WSL簽訂辦理「2017世界男子和女子長板總冠軍賽」意向書，辦理衝浪比賽6年，縣府知道比賽區域軟硬體不足及周邊環境髒亂，因此，特別進行相關設備改善工作，還有港區閒置土地委外工作，由知名品牌三井餐飲事業集團子公司－上引水產今年規劃，幾個月來上引水產積極進行田野調查，與居民及漁民溝通規劃方向，建築物也就地取材，這是結合地方文化及特色最佳典，休閒活動加上衝浪活動，未來金樽將沒有不紅的道理。



訊息來源：台東縣政府



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