東河鄉尚德地區將發展為香草聚落 黃健庭縣長親往視察允諾縣府全力協助



(中央社訊息服務20170405 18:17:27)台東縣縣長黃健庭今(5)日來到東河鄉尚德村參訪，主要了解目前尚德村的香草產業栽種的品種、人力、面積、加工廠及銷售通路的現況，以及視察閒置的尚德國小現況，黃縣長對於尚德社區協會理事長陳人鼎積極發展該地區為香草據聚落給予高度肯定，並建議他能夠申請縣府繁榮家園等相關專案貸款，解決資金需求問題，縣府也會全力協助。 香草植物屬於高經濟作物，隨著社會大眾對於天然產品的重視，加上香草病蟲害較少，隨採用自然農法栽種，走進尚德村便可看到一片水梯田，乍看之下似乎只是一片無人管理的田地，但卻是滿地的寶藏。原來有限責任橄欖葉合作農場的負責人陳人鼎，在這片水梯田種滿了綠薄荷、香蜂草、野薑花、芳香萬壽菊等多種不同的香草植物。 今日上午9點黃縣長由議員劉純歌、林東滿、東河鄉長陳式鴻及縣府相關主管陪同前往尚德村了解香草產業發展現況，並由尚德社區協會理事長陳人鼎向縣長等人說明目前經營種植概況，以及未來發展方向，他表示，栽種香草已6年，今年面積可達10甲地，目前員工多為中高齡階層，約8~10人左右，也與其他廠商進行契作，有固定的銷售通路，精油的提煉須經過多道手續才能產出純度較高，品質較好的產品，因此具有相當高的經濟價值，未來還會採收柚子花加工為精油與純露。 另外，縣長等人也參訪了已廢棄第13年的尚德國小，目前經公開評審由尚德社區發展協會認養，理事長陳人鼎認為應將此國小做為青年返鄉的中繼站。藉此吸引專業人才，充實尚德村的人力資源，讓香草產業與尚德村能夠結合，串聯整個一、二、三級產業。 黃縣長在視察後指出，東河鄉有山有海及豐富的農產品，不過，由於沒有相關產業，所以一直以來都留不住居民，造成老年人口多，很高興看到東河在地子弟陳人鼎能夠回鄉發展香草產業，希望將位在偏僻山區的泰源尚德地區發展成為香草聚落，未來也可以發展精油等相關產業進入，吸引年青人返鄉工作，縣府也願意給予協助，也可以申請縣府繁榮家園等低利貸款來解決資金需求問題。至於閒置的尚德國小目前僅能低密度開發，相當的可惜，希望未來能夠藉由相關法令修法方式，成為民宿或露營等，讓民眾來一趟放鬆身心靈的香草芳療之旅。



訊息來源：台東縣政府



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